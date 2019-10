Horoskooppi

Horoskooppi 1.11.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pyhäinpäivä tulee kannaltasi täydellisellä hetkellä, sillä olet ajanut itseäsi piippuun jo pidemmän aikaa. Heitä hetkeksi syrjään kaikki arjen huolet ja lepää.Mieti, mistä voi johtua ajoittain hillittömältä tuntuva ostohalusi. Kokeile hetkittäistä shoppailupaussia ja sen vaikutusta mielialaasi. Älä silti hosu.Alkusyksy on tehnyt aikamoisia reikiä rahapussiisi. Ota nyt muutaman hetken ajan aikalisää hankinnoissa, jotta olet joulun lähestyessä toisessa tilanteessa.Hidas harkinta on nyt parasta, mitä voit tehdä. Älä odota minkään asian hoituvan itsestään, mikä tekee tulevaisuuden suunnittelusta tavallaan helpompaa.Ole tarkkana siitä, mitä tietoja tai kuvia jakelet ympärillesi. Kaikki eivät ole ystäviäsi, vaikka niin olisikin ihana toivoa.Ystäväsi sanoo, ettei hän oikein pysy mukana sinun menossasi. Ennen kuin alat syyttää häntä seniiliksi, niin mieti tarkasti, mitä kaikkea olet tehnyt.Pitämällä asiat yksinkertaisina ja selkeinä sinä voitat puolellesi monen aihettasi epäilevän mielen. Se on itse asiassa aika vaikeaa, muttei toki mahdotonta.Alat saada tunne-elämääsi uudenlaista tasapainoa vasta vähän ajan kuluttua. Silti ei ole syytä hermostua, sillä pinnan alla tapahtuu kaiken aikaa.Kertomalla eräille tulevista suunnitelmistasi tai vaikkapa vain haaveistasi, sinä liität heidät mukaan heimoosi, jonka tuki on aina hyvä asia.Ihmissuhteiden hoitamisessa voisit ottaa mallia ystävältäsi, joka osaa pelkistämisen taidon. Sinun virheesi on tehdä kärpäsistä härkäsiä ja helpoista jutuista vaikeita.Yksinkertaisilta näyttävien asioiden taustalla on mitä monimutkaisimpia kuvioita. Todellakaan ei kannata ruveta kadehtimaan eräiden ihmisten tilannetta, josta et tiedä.Sinun tekee mieli itse tarttua asioihin ja hoitaa ne, koska “kukaan muu ei osaa niin hyvin”. Varo sitä, sillä muuten voit joutua todella tekemään kaiken itse.