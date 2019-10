Horoskooppi

Horoskooppi 31.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on hyvä hetki kiinnittää huomio lähipiiriisi, jota olet sen mielestä laiminlyönyt pitkin syksyä. Seis ja stop siis kaikelle muulle.Jos sinulla on kerran tavoitteita, niin pyri niihin entistä tarmokkaammin sen sijaan, että yrittäisit laskea rimaa. Muista itsekunnioitus!Eräs yrittää esittää aivan muuta kuin, mitä hän on. Tuon tempun sinä vielä huomaat, mutta kannattaa jatkossa olla varovainen muidenkin suhteen.Opettele priorisoimaan tai ainakin opettele olemaan hajottamatta itseäsi liikaa. Jos joku tai jokin on nyt tärkeä, niin jätä hetkeksi kaikki muu. Ei se niin vaikeaa ole.Tarkista laskelmasi. Voi nimittäin olla, että sinulla onkin varaa enemmän kuin uskoitkaan tehdä tiettyjä hankintoja. Pyri silti hoitamaan ajankohtaiset ensin.Tunne-elämän sopuisa jakso jatkuu. Iloitse ja nauti erään seurasta ja ota samalla huomioon muutkin. Tällainen auvo ei kestä ikuisesti, mutta elä nyt hetkessä.Saat talouttasi koskevan neuvon. Mieti sen sisältöä silti vielä hetki, ennen kuin ryntäät seuraamaan sitä. Lopputuloksen kannalta hyvin harkittu on puoliksi tehty.Pikkuseikat ovat nyt tunne-elämässäsi kaikki kaikessa. Kompastelet jatkuvasti lillukanvarsiin, mikä on oikeasti noloa. Nosta itsesi hieman arjen yläpuolelle.Kiire vaikuttaa ihmissuhteisiisi, jollet ole nyt varovainen. Varoita ainakin lähipiiriäsi kertomalla elämäntilanteestasi. Se rauhoittaa sinuakin.Sinusta tuntuu kuin etenisit suoraan, vaikka toisista vaikutat miltei heinäsirkalta, joka vaihtaa koko ajan suuntaansa. Kuuntele ystäväsi kommentteja ja tee sitten muutoksia.Älä suotta kainostele, kun lähestyt erästä. Jos et nyt kerää rohkeuttasi, niin seuraava mahdollisuuksien ikkuna avautuu vasta paljon myöhemmin.Juhlaa seuraa arki, mutta arkea seuraa taas juhla. Älä lannistu harmaudesta, sillä aurinko tulee varmasti esiin. Sovi nyt erimielisyydet erään kanssa.