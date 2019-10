Horoskooppi

Horoskooppi 30.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kallis alkusyksy on jättänyt koloja rahapussiisi. Pidä nyt hetken aikaa kukkaron nyörit kiinni, jotta pääset ensi kuussa rauhassa valmistautumaan rakkaaseen jouluusi.Tunteet alkavat lämmetä monella taholla. Ole tarkkana, jottet takerru monimutkaiseen tunnesuhdeverkkoon. Paras neuvo olisi edetä yhdellä rintamalla kerrallaan.Viikon loppu tuo sinulle yllättävästi rahaa, joten yritä siihen asti sinnitellä. Muutenkin kannattaa nyt olla hyvin tarkkana kaikissa hankinnoissa.Et voi odottaa suurta tuottoa panostamatta itse yhtään asioihin. Kylvä aikaa, ystävyyttä ja tietyissä asioissa jopa rahaa. Tärkeintä on antaa itse jotain tulevaa varten.Huomaavaisuus ja joustavuus ovat jääneet monella korulauseiksi. Ota sinä niihin toisenlainen lähtökohta ja katso, minne se sinut sitten johtaa.Olet aika usein napit vastakkain ystäväsi kanssa. Keskustelkaa, mitä asialle voi tehdä, sillä onhan teidän suhteenne hyvin ainutlaatuinen.Tekemällä yksinkertaisia laskutoimenpiteitä sinä huomaat, että tietty juttu on tullut nyt pääteasemalle. Sinun onneksesi sieltä on saman tien uusi juna lähdössä.Maailman vaikeisiin kysymyksiin kuuluu pohdinta siitä, mistä rakkaus alkaa. Älä siis yritäkään tarttua tuohon pulmaan vaan keskity tämänhetkisen onnen vaalintaan.Sinun ja erään välillä vallitsee syvä luottamus. Moni on yrittänyt sitä horjuttaa, mutta pysytte tiukasti yhdessä, vaikka olettekin monesta eri mieltä.Saat taloudellisia asioita koskevan neuvon taholta, joka ei sellaisia liiemmin jakele. Nyt teet viisaasti, jos noudatat niitä. Varo liiallista shoppailun himoa.Antaudut nykyään satunnaisten päähänpistojen varaan harvemmin kuin ennen. Joskus olisit sitä harmitellut, mutta nyt tuntuu kuin käytännön järkevyys olisi hyvästä.Sinulla ja ystävälläsi on niin paljon muuta ajateltavaa, että on ymmärrettävää, jos tunne-elämänne ei aivan vastaa odotuksiasi. Silti haaveista tulee pitää kiinni.