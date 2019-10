Horoskooppi

Horoskooppi 29.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Muista hoitaa läheisiäsi yhtä hyvin kuin itseäsi. Tai kääntäen: jos et pidä itsestäsi huolta, niin huomioi lähelläsi olevat. Yhteinen elämä on tärkeä asia.Tunne-elämäsi sopuisuus olisi esimerkkinä monelle, jos levittäisit sitä. Koska tieto siitä on itselläsi niin tärkeintä on se, että saat siitä voimaa ja lohtua.Mieti tällä viikolla tarkasti, miten rahojasi käytät. Nyt ei ole järkevää vilautella korttia siellä sun täällä. Auta ystävääsi, jolla on huolia rakkaudessa.Elämäsi ei ole aivan ruusuilla tanssimista, mutta toisaalta ei paljon muutakaan. Iloitset jopa arjesta, mikä on sinulle uutta ja ymmärrät, miksi ystäväsi on aina sanonut niin.Mahtuuko kaikki, mitä haluat, varmasti kohtuuden rajoihin? Tingi hetki mielihaluista ja suurista toiveista, jotta mitoitat asiat oikein.Olet aika usein napit vastakkain ystäväsi kanssa. Keskustelkaa, mitä asialle voi tehdä, sillä onhan teidän suhteenne hyvin ainutlaatuinen.Sinulle kovin rakas ihminen on varsin salaperäinen. Älä rupea utelemaan mitään, vaikka miten mielesi tekisi, sillä kärsivällisyys tuo ilon.Sijoita nyt ystäviisi ja läheisiisi. Voit tehdä monen iloiseksi pienilläkin jutuilla – ja ennen muuta aineettomilla asioilla.Tunne-elämäsi tasapaino vaatii nyt pientä erillään oloa arjen kaikkein hankalimmista paikoista. Järjestä itsellesi pieni ajanjakso oman itsesi kanssa.Erään poissa olevan kaipuu korostuu sydämessäsi nyt syksyn syvenemisen myötä. Juttele hänestä ystäväsi kanssa, muistele ja käy läpi kaikkea hyvää ja kaunista.Kaikesta päätellen sinä olisit nyt onnellisin Kalan kanssa, mutta jokin on pielessä. Käytä tovi ajastasi tuon pulman ratkaisemiseen, jotta onnen esteet poistuvat.Pienten asioiden merkitys on tunne-elämässä tärkeää. Tiedät sen itsestäsi, joten on toisen aliarvioimista, jos suhtaudut häneen tunteettomana olentona.