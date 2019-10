Horoskooppi

Horoskooppi 28.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tuntuu kuin vielä hetki sitten tasaisena soljunut elämä muuttuisi ja tunteesi vetäisivät sinua moneen eri suuntaan. Vedä henkeä, istu alas ja juttele asiasta ystäväsi kanssa.Suunnitelmasi notkahtavat nopeasti eteenpäin. Kun tuo juna on liikkeellä, sinun on odottamattoman helppoa saada ne myös päätökseen, mikä on ilo.Itseluottamuksesi kaipaa kohennusta. Ota itsesi vierihoitoon ja pyydä ystäviltä apuja, jotta asiat korjaantuisivat mahdollisimman nopeasti. Panosta reilusti itseesi.Älä osoittele toisten virheitä, vaikka mielesi niin kovasti tekisin sitä tehdä. Kokeile sen sijaan edistää mielestäsi tärkeitä asioita kannustamalla.Huomaa lähellä olevan ystäväsi arvo. Hän on ollut siinä jo niin kauan, että tuntuu kuin kalustoon kuuluvalta, mikä on ajan mittaan vahingollista.Jos elämä tuntuu siltä, että paikoillaan pysyäksesi joudut juoksemaan entistä nopeammin, sinun kannattaa pitää reilu tauko monesta, jotta vältyt hätäjarrutukselta.Teet paljon näkymätöntä työtä, josta et myöskään saa kiitosta. Kiitä siis reilusti itseäsi ja ole oikeasti ylpeä saavutuksistasi. Ei kissakaan kiitoksella elä.Rimpuilet päättämättömyyden hämähäkinverkossa, josta et pääse kuin aloittamalla ripeästi edes jostain asiasta, joka sinun on hoidettava.Monet päätöksistä vaikuttavat pitkälle tulevaan, mutta tämänhetkiset päätöksesi ovat tavallistakin merkittävämpiä ja jättävät todella suuret jäljet.Aistisi valpastuvat erään ihmisen läheisyydessä ja jopa häntä ajatellessa. Se on hyvä merkki mahdollisen uuden, entistä syvemmän ihmissuhteen syntymisestä.Tunnekuohusi on merkki henkisen kasvun uudesta vaiheesta. Älä ole huolissasi, sillä pian on kuoriutumassa uusi perhonen, josta pidät entistä enemmän.Joidenkin mielestä sinä tiedät mielestäsi muka enemmän kuin muut, etkä malta olla tuomatta sitä hivenen liian usein esiin. Tutkaile itseäsi ja jos siltä tuntuu, tee muutoksia.