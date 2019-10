Horoskooppi

Horoskooppi 26.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Edessäsi on onnellinen viikonvaihde ja pääset kokeilemaan itsellesi jotain ennennäkemätöntä. Elämä on parasta siivu kerrallaan nautittuna. Liian suuret palat ahdistavat.Rakkautta löytyy monista paikoista, ja sitä voi myös etsiä aivan vääristä kolkista. Ole siis kärsivällinen, sillä onnea on sinullekin kosolti tarjolla.Ihmissuhteet kaipaavat tänä viikonloppuna erityistä huomiota ja huolenpitoa. Koska puutarhakausi on ohi, voit keskittyä suhdetaimien hoitoon.Liiku varovasti, ettet kolhi erään itsetuntoa. Hän tuntuu olevan sen verran herkässä vaiheessa, että kannattaa muutenkin lähestyä häntä aika lailla varoen.Tiedät sisimmässäsi, mitä haluat, mutta toisten on vaikea kurkistaa sydämeesi. Kokoa siis rohkeutesi ja kuiskaa maailmalle kauniit ja arvokkaat toiveesi.Älä aliarvioi pienten asioiden vaikutusta isoihin juttuihin. Ota siis huomioon kaikki yksityiskohdat, kun suunnittelet muutosta elämääsi.Sinulla on eräs lupaamasi asia hoitamatta. Pane se nyt etusijalle, jotta säilytät sekä itsekunnioituksesi että erään arvostuksen.Sinulle halutaan ojentaa auttava käsi. Niele ylpeytesi ja ole rento. Sinulla on tässä tilanteessa vain voitettavaa. Yhteistyö on sitä paitsi kivaa.Ole joustava ja avoin. Huomaat, että sellainen on sinulle paljon luontevampaa kuin ystävällesi, vaikka muuten jaattekin elämässänne niin paljon.Lykkää tärkeät päätökset viikonlopun yli antamalla niiden hautua sopivan mureiksi paloitella. Muista kuitenkin se ero, joka on mureutumisen ja mätänemisen välillä.Viikonlopussa on sekä kiireisiä että rentouttavia hetkiä. Ota koko paketti kerralla haltuusi ja katso, mitä jännää se sinulle tarjoaa. Kaikkea näkyy ennusteissa.Sinun pitää oikeasti luottaa enemmän itseesi. Olisit pääsemässä vihreälle oksalle, kunhan vain kehtaisit ponnistaa. Heitä nurkkaan häpeäviitta ja opettele olemaan oma itsesi.