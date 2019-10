Horoskooppi

Horoskooppi 25.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Yhtä pian kuin alkoivat, myös loppuvat sinun riitasi erään kanssa. Etkä taida tulla tietämään, mistä ne edes alkoivat. Älä silti varo hänen seuraansa.Ei kannata viivytellä avun tarjoamista eräälle. Kyllä hän tilanteesta selviäisi, mutta sinun apusi merkitsee ihmissuhteiden kannalta tärkeää virstanpaalua.Entäpä, jos ottaisit nyt kokemuksistasi oppia, niin voisit oikeasti välttyä rahatilanteesi kannalta ikävältä asialta? Ei sen nyt niin vaikeaa pitäisi olla.Saat edullisen tarjouksen, mutta mieti silti, kannattaako siihen suostua. Ajattele lähinnä sitä, viekö se sinua sittenkään oikeaan suuntaan.Erään teko viittaa siihen, että hän on hyvin kiitollinen sinulle. Vastaa hymyyn hymyllä, sillä onhan suhteenne ollut väliin aika karikkoinen.Jos olet osannut tähän asti olla varovainen, niin jatka samaan malliin. Raha-asioiden tarkka hoitaminen erityisesti shoppailuviikonloppuisin on tärkeää.Eräs asia kehittyy rohkaisevalla tavalla, mikä avartaa elämääsi uuteen suuntaan. Suorita silti siinä jutussa muutama korjausliike. Olet vahvempi kuin aikoihin.Puhu raha-asioistasi vain luotettavimpien ihmisten kanssa. Tunnistat kyllä juorukellot, joille uskoutuminen on pelkkää uutistenvälitystä.Huomaatko, että kasaat itsellesi jälleen aivan liikaa kaikkea puuhailtavaa? Yritä ottaa menneistä oppia ja lataa tehtäväpurnukkaasi sen verran, että viikossa ne suoritat.Jos toiveesi ei noin vain täyty, niin odota ja anna ajan toimia puolestasi. On varmaa, että vielä koittaa hetki, jolloin se onnistuu.Huomaat, miten kokemuksista on hyötyä ja miten niiden karttuessa panikointi vähenee, vaikka vaikeudet jatkuisivatkin entiseen malliin.Entäpä, jos aivan aktiivisesti yrittäisit solmia uusia tuttavuuksia? Suurimman esteen toki tiedät, mutta kerranko ihminen pystyy voittamaan oman itsensä.