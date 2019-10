Horoskooppi

Horoskooppi 24.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos asiat eivät nyt suju toivomallasi tavalla, niin et voi sille muuta kuin odottaa muutosta. Se on kyllä tulossa samalla lailla kuin talvi saapuu syksyn jälkeen.Huvipuistot on jo suljettu, mutta tunteiden vuoristorata jatkaa vanhaan malliin. Yritä keskustella erään kanssa tilanteen rauhoittamisesta ja pysyvämmästä onnesta.Alkusyksyn kiireinen rytmi on vienyt sinua kuin litran mittaa. Tahtiin ei ole hetkeen luvassa muutosta, joten pure hammasta ja koeta kestää.Mielialasi nousee, kun tapaat pitkästä aikaa erään ihmisen. Yritä nyt pitää hänestä kiinni äläkä päästä eron kestoa liian suureksi. Se tekee teille molemmille hyvää.Sinulla on suunnitelmia ja haaveita, joiden parissa on mukava puuhailla. Saat paljon energiaa jo siitä, että mahdollisuuksia löytyy.Rahatilanteesi kohentuminen näkyy kaikkialla. Helpotuksen huokaus peittää epätoivon hetkien muiston. Muutenkin päivä kirkastuu luonnon hämärtyessä.Vaikka kaamos alkaa laskeutua, niin tunnet itsesi ihmeen energiseksi ja luovaksi. Ota tilanteesta kaikki ilo irti, sillä viimekertaisesta tarmotuokiosta onkin aikaa.Joustavuutesi ansiosta selviät tästä viikosta hyvin, vaikka toisinkin olisi saattanut käydä. Valmistaudu hyvissä ajoin ihanaa viikonloppua varten.Et voi pysytellä taustalla kaiken aikaa. Sinua tarvitaan tietyissä asioissa eturivin toimijaksi, vaikka ajatus siitä vieraalta tuntuisikin.Seurallisuutesi tekee sinusta kaikille mieluisan kumppanin. Vältä silti kohtaamisissa tyhjänpäiväisyyksiä ja kohtaa jokainen syvällisesti.Kunnianhimo tai -halu ja laiskuus on hankala yhdistelmä. Haluaisit niin paljon, mutta energiasi vaikuttaa heikolta. Aloita ajattelemalla, mitä haluat, niin olet jo liikkeellä.Olet tehnyt päätöksiä, mutta et ole aivan varma, mitä oikeasti haluaisit. Mieti vielä asioita ja varmista toiveittesi toimivuus ennen kuin aloitat.