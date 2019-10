Horoskooppi

Horoskooppi 23.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos sinusta tuntuu siltä, että eräs hakeutuu seuraasi vain hyötymistarkoituksissa, niin älä rupea tekemisiin hänen kanssaan. Ja torjua voi monin tavoin.Sinun ja ystäväsi toiveet eivät tunnu kohtaavan. Jos ja kuin tilanne jatkuu tällaisena, niin kannattaa ottaa asia vakavaan keskusteluun.Tarvitset rahaa, mutta reservit eivät tunnu kasvavan, vaikka mitä tekisit. Pyydä ystäviltä hyviä neuvoja ja mieti, onko sinulla jotain rahan- ja luopumisen arvoista.Kuuntele huviksesi ulkopuolisten mielipiteitä eräästä tilanteesta. Huomaat toistuvan peruskaavan lisäksi myös juttuja, joilla on oikeasti merkitystä.Pidä, hyvä ihminen, nyt silmäsi auki ja tarkkaile ympäristöäsi. Siellä liikkuu ihmisiä, joilla on samanhenkisiä toiveita kuin sinullakin.Olet harkinnut kauan erästä ostosta. Tee nyt se hankinta, sillä jos se asia ei ole tässä ajassa unohtunut, se on tärkeä.Alat tuntea vuodenajan väsyttävän vaikutuksen. Pieni matka – joko fyysisesti tai kotisohvalla kirjojen ja filmien avulla – tekee sinulle enemmän kuin hyvää.Tuntuuko, että vaikka työnnät ja työnnät kiveä mäkeä ylös, kohta se on taas laaksossa ja sama työ jatkuu. Sinnikkyytesi onneksi palkitaan pian.Sinun on hoidettava eräs vanha velka tai muu sitoumus tietylle taholle, jotta välinne voivat jatkua. Itsekin suhtautuisit torjuen venkoiluun.Sinulle tarjoutuu tilaisuus, jollaista olet odottanut jo kauan. Heitä epäröinti nurkkaan ja rupea rakentamaan uusia tulevaisuudenmalleja.Muutokset ovat väistämättömiä, mutta parhaiten sinulle käy siinä tilanteessa, että sinusta itsestäsi tulee muutoksen airut ja sen tärkeä tekijä.Et tunne enää sisäistä levottomuutta erään seurassa. Asiasta on syytä olla huolissaan, sillä jokin kipinä olisi syytä saada nyt kytemään. Juttele asiasta ystävällesi.