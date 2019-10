Horoskooppi

Horoskooppi 22.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on hyvä saattaa tietyt töitäsi koskevat ideat päätökseen, ennen kuin joku sivullinen tarttuu niihin. Muista samalla toiveita, joita sinulla on eräiden asioiden suhteen.Onnekas sattuma tulee avuksesi erään ison talouttasi koskevan ongelman suhteen. Iloitse siitä, mutta muista, että hyvään tuuriin ei voi loputtomiin luottaa.Kuulet eräältä neuvoja, jotka selvästi poikkeavat vinkkien valtavirrasta: ne on selvästi annettu vilpittömässä mielessä sinun parhaaksesi. Ota ne vastaan.Olet lykännyt koko syksyn erästä projektia. Nyt ei ole enää varaa minkäänlaisiin lykkäyksiin vaan asiaan on tartuttava heti.Oikeasti ei kannattaisi leikkiä tulella, vaikka kuinka kaipaisit vaihtelua. Se johtaa sinut turhaan vaikeuksiin, joita ilman sinä menestyt vallan hyvin.Maltti on valttia ja kärsivällisyys palkitaan. Rahatilanteesi kokee onnellisen käänteen ja saat odottamatta iloista tulonlisäystä.Entäpä, jos antaisit välillä toisten puhua ja keskittyisit edes hetken aikaa kuuntelemaan? Siinä tapauksessa luvassa on kokemuksia, joista on todella hyötyä.Jos ja kun rohkaistut sanomaan mielipiteesi, niin sellaista kaunistelematonta puhetta arvostetaan. Toki kohtaat vastustusta, joten mieti, onko se sen arvoista.Sinulle tarjoutuu oivallinen tilaisuus osoittaa kykyjäsi. Olemalla myös ripeä, sinä voitat monen tahon arvostuksen.Jos rakkauden taivaalla näkyy pilviä, niin se ei vielä merkitse myrskyä tai katastrofia. Elämä on ja vaihtelee. Opettele sen sijaan tunnistamaan todelliset vaarat.Kamppailu suuren taloudellisen ongelman kanssa vie sinulta paljon energiaa. Keskitä nyt jonkin aikaa koko tarmosi siihen, niin tuloksiakin alkaa näkyä.Seuraa vaistojasi, niin sinun onnistuu napata huomattavasti suurempi saalis kuin olisit kuvitellutkaan. Muutenkin sisäistä ääntä kannattaa kuunnella.