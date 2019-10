Horoskooppi

Horoskooppi 21.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ystäväsi tarkoittaa parastasi, joten paina huolella mieleesi, mitä hän sanoo. Ulkopuoliset, jotka kuulevat asian, eivät voi ymmärtää sen sisältöä.Eräs sivullinen tahtoo auttaa sinua, mutta hän aiheuttaa innokkuudellaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Mieti tarkasti, miten hoidat hänet tahdikkaasti syrjään.Sinulla on ollut hyvä taktiikka, jota ei nyt ole syytä mennä muuttamaan, sillä olet sen avulla päässyt jo pidemmälle kuin kertaakaan koko syksyn aikana.Viikko alkaa ihmissuhteiden osalta mukavilla kohtaamisilla. Ota ilo irti kaikista hetkistä, joita sinulla on. Älä torju kutsuja!Rahatilanteesi kokee miellyttävän muutoksen erään lähelläsi olevan toimien ansiosta. Nyt on syytä toimia viisaasti, sillä menoeriäkin on tiedossa.Eräät ovat virittäneet sinulle ikävän ansan. Onnistut kiertämään sen, mutta samalla luottamus heihin kokee pahan kolauksen.Tiedätkö todella, mitä sinä haluat vai toimitko vain pienten palopesäkkeiden sammuttajana? Pidä hetki taukoa kiireestä ja tutkaile sielusi syövereitä.Ahkeruudella pääsee pitkälle ja monta kertaa käy vieläpä niin, että onni seuraa ahkeraa. Kääri siis hihat ja ota alkava viikko haltuusi.Tee varovasti sopimuksia äläkä missään nimessä pane nimeäsi papereihin lukematta koko tekstiä ensin yksin ja vielä yhdessä ystävän kanssa.Ystäväsi esimerkki kertoo, että vaikeuksien kohdatessa ei ole häpeäksi ottaa apua vastaan jopa hieman vieraammiltakin tahoilta.Toteutat talouteesi liittyviä toimia ilman epäröintiä. Se tekee sinusta voittajan ja pääset viimeinkin nousemaan taloudellisesti kuivalle maalle.Ole vilpitön ystävääsi kohtaan ja kerro hänelle niistä tunteista, joita olet kenties jopa hieman häpeillen kantanut sydämessäsi.