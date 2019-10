Horoskooppi

Horoskooppi 19.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3

Keksit jatkuvasti hyviä tekosyitä elämänmuutoksen lykkäämiseen. Tiedät hyvin pettäväsi siten itseäsi. Nyt on hyvä viikonloppu muutokselle joten aloita.Erään merkittävän kontaktin luominen onnistuu nyt, mutta se vaatii sinulta hetkeksi kaiken muun sysäämistä syrjään. Tee se heti, jotta pääset jatkamaan.Saat osaksesi kiitosta ja tunnustusta osoittamalla armoa erään tekoja kohtaan. Hän on käyttäytynyt hölmösti, mutta niinhän moni meistä toisinaan tekee.Ihminen pääsee eteenpäin askel askeleelta. Olet jahkaillut nyt sen ensimmäisen askeleen ottamisen kanssa jo aivan kohtuuttoman kauan. Ole muutoksen airut!Sinuun kohdistuu katseita, joiden merkitys on aika tavalla yksiselitteinen. Nauti tilanteesta, joka on kuitenkin aika harvinaista herkkua.Vapaudut mieltäsi kuristavasta kiireen tunteesta parhaiten sillä, että käytät tämän viikonlopun ylimääräiseen työntekoon. Näin syntyvästä syysvarastosta on hyvä ammentaa.Saamasi palvelus odottaa vastapalvelusta, mikä herättää aluksi sinussa närää, mutta pian ymmärrät asioiden tapahtuvan reiluimmin juuri tällä tavalla.Eräs odottamaton tapahtuma herättää henkiin unohduksiin joutuneen toiveesi. Nauti asioiden ihanasta käänteestä ja uudesta onnesta.Sinua vaivanneet aavistelut osoittautuvat oikeiksi. Huonostihan sinulle ei käy, mutta opit kuuntelemaan paremmin jatkossa sisäistä ääntäsi.Tee erääseen ehdotukseen liittyvä ratkaisu heti tämän viikonlopun aikana, sillä ensi viikon alussa on myöhäistä. Varhainen lintu nappaa suurimman madon.Selvitä kunnolla erään taloudellisen menetyksen syitä. Löydät taustalta velttoutta, laiskuutta ja huolimattomuutta. Vältyt jatkossa ongelmilta, kun vain muutat tapojasi.. Saat kutsun, jonka noudattaminen muuttaa elämääsi, sillä pääset tutustumaan moneen mielenkiintoiseen ihmiseen. Missään nimessä sinun ei pidä turvautua tekosyytorjuntaan.