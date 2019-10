Horoskooppi

Horoskooppi 18.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on syytä käyttää hyväksi otollista tilannetta eli on taottava, kun rauta on kuumaa: eräs tahtoo kuulla sinulta juuri nyt tietyn ehdotuksen.Mieti ja harkitse vielä kerran. Muuten olet vaarassa joutua suuriinkin vaikeuksiin. Sinulla on hyvin aikaa valita edessäsi olevista vaihtoehdoista se paras.Sinusta ei ole kohtalon enkeliksi eli anna toisten päättää omista asioistaan. Ethän itsekään halua olla heidän johdateltavana. Muista tuo asioiden toinen puoli.Erään tärkeän asian hoitaminen ei siedä enää hetkenkään viivytystä. Olet tiennyt sen jo kauan sydämessäsi, vaikka oletkin sysännyt asian tietoisesti syrjään.Yritä hillitä liiallista intoa, vaikka mielesi tekisikin edetä seitsemän peninkulman saappain. Näin sinun ei tarvitse tehdä turhia harha-askeleita.Selviät käsillä olevasta taloudellisesta myrskystä loistavasti, jos ja kun harkitset tarkasi jokaisen siirtosi. Ohje kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei ole helppo.Varo vetäytymästä liiaksi syrjään, sillä on olemassa vaara, että joudut tyystin unohduksiin. Kohtuus kaikessa on tässäkin erinomainen ohjenuora.Jos ja kun nyt ennakoit ensi viikon alun tapahtumia, niin suurella varmuudella pääset niissä nauttimaan voittajan ihanasta roolista.Ole pidättyväinen arvostelussa, jota osoitat erästä kohtaan. Hänellä on ollut syynsä toimia niin kuin hän on toiminut. Kaikessa tulee huomioida olosuhteet.Ujous ja arkuus ei ole synti ja häpeä, mutta ne hankaloittavat sinun toimiasi kohtuuttomasti. Yritä siis opetella ja hankkia itselesi lisää rohkeutta.Arjen ja juhlan ero tekee elämästä monipuolisen. Sen vuoksi kummastakin tulee nauttia kohtuudella ja siten, että jano niihin molempiin säilyy.Kannusta ystävääsi hoitamaan eräs keskeneräinen asia mahdollisimman pian valmiiksi. Viivyttelystä aiheutuu muuten sinullekin turhaa harmia.