Horoskooppi

Horoskooppi 17.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tiedät hyvin omasta kokemuksesta, miten inhottavaa on, jos joku puhuu selän takana pahaa. Ole varovainen, sillä kielesi päällä kärkkyy tyhmiä ajatuksia.Nyt on hyvä hetki lopettaa eräs vaihe elämässäsi. Ota tällä viikolla tarvittavat askeleet eteenpäin siirtymisessä. Uudet lumet – uudet mahdollisuudet.Eräs, jolle aiemmin olet kääntänyt selkäsi, tuntuu ymmärtävän sinua paremmin kuin olit kuvitellutkaan. Älä esitä mitään vaan kohtaa hänet luonnollisesti.Työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisessa on aina omat kommervenkkinsä. Pohdi yksin tai ystävien kanssa tuota, jotta löydät itsellesi oman, yksilöllisen ratkaisun.Älä antaudu laitteiden vangiksi vaan etsi itsellesi sellaiset työkalut ja -välineet, jotka ovat sinulle parhaita. Elämässä on muutenkin kylliksi rasituksia.Aika on ystäväsi, vaikka sen kulumisen nopeus paneekin ajattelemaan muuta. Suhtaudu silti siihen kunnioittavasti ja hivenen pelokkaan varovasti.Huonot hetket tuntuvat kohdalle sattuessa harvoin arvokkailta. Silti niistäkin voisi yrittää ottaa oppia, sillä useinhan ne avaavat silmiä.Sinusta tuntuu, että sinulla ei ole sitä, mitä sinä haluat, mutta osaatko sanoa, onko sinulla se, mitä sinä nyt tarvitset? Pohdi asiaa huolella.Uusi elämäntilanteesi vaatii tottumista. Älä siis panikoi vaan ole hiljaa ja kuuntele ja ennen muuta opettele sopeutumaan.Ovatko elämäsi tärkeät asiat kohdallaan? Mihin pitäisi saada muutos ja millä aikataululla? Nyt on ihana hetki antaa ajatusten kuljeskella noissa kysymyksissä.Eräiden ihmisten kaipuu raastaa sydäntäsi. Tai ehkä kaipuu siinä mielessä, että he eivät tunnu sinusta ikävöivän sinua. Älä silti vaivu synkkyyteen.Omaksi yllätykseksesi sinä vedät puoleesi ihmisiä aivan toisella tavalla kuin ennen. Onko juomaveteen kenties sekoitettu jotain silmiä avaavaa vai mikä nostaa sinua yhtäkkiä?