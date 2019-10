Horoskooppi

Horoskooppi 16.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinussa on rauhantekijän vikaa, mitä on nyt kiva hyödyntää, kun kohtaat kahden kaverisi välisen kiistan. Älä kuitenkaan lähde sekoittamaan enää soppaa.Ajan sukkelalle kulumiselle et voi mitään. Se, mille sinä sen sijaan mahdat, on oma ajankäyttösi. Vartti jotain päivässä merkitsee yli puoltatoista tuntia viikossa.Tutkaile kiinnostuneena mahdottomia haasteita, minkä jälkeen on mukava tarttua sellaisiin asioihin, joita oikeasti pystyt tekemään.Jos ja kun haluat muuttaa työelämääsi, voit aloittaa niistä asioista, joihin tässä ja nyt voit vaikuttaa. Sen jälkeen seuraavat isommat haasteet.Olet odottanut erään vastausta välillä pelolla ja välillä innolla. Harmillista, sillä se on halvaannuttanut sinua monella tasolla. Onneksi muutos tulee pian.Sinulle tarjoutuu tilaisuus matkustaa ja hoitaa muutenkin itseäsi paremmin kuin pitkiin aikoihin. Ota ilo irti ja nauti kaikesta kuin kesän parhaina hetkinä.Sinua kuunnellaan paljon tarkkaavaisemmin kuin olet tähän asti voinut uskoakaan. Sanoillasi on oikeasti vaikutusta. Muista se aina, kun avaat suusi.Tunne siitä että kuljet kaiken aikaa aallon harjan takana, tekee kaikesta paljon raskaampaa. Yritä lisätä vauhtia, jotta pääset ratsastamaan kunnon vauhdilla.Nyt tuntuu hyvältä hakeutua Leijonan ja Vesimiehen pariin. He tuntuvat tällä hetkellä ymmärtävän sinua parhaiten.On otollinen hetki ruveta kutsumaan yhteen ystäviä ja käydä ensin läpi menneitä ja ruveta sitten kaksin käsin tulevien yhteisten haasteiden kimppuun.Sinä et kerro eräälle kaikkea, mikä vaikeuttaa monen asian hoitamista. Pyrkiminen uuteen maailmanjärjestykseen helpottaa jokaisen elämää.Sinun ei ole pakko tehdä kaikkea yksin, vaikka ajoittain tuntuukin siltä, että se on ainoa tapa saada asiat kunnolla tehdyksi. Työnjako ja jankuttava vaatiminen ovat kaksosia.