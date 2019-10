Horoskooppi

Horoskooppi 15.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Erään ajatteleminen saa sydämesi lyömään villimmin kuin olisit osannut ajatellakaan. Tee ajoittain ajatuskokeita, niin huomaat, miten hyvä tilanteesi on.Sinusta on hauskaa viettää aikaa erään kannssa, sillä teillä on yhteistä tekemistä. Uusien suhteiden syntymisen luonnollisuus on joskus hämmentävää.Miksi odottaa onnen kolkuttavan ovellesi ja hakevan sinua, kun voit myös itse lähteä aktiiviselle etsintäretkelle? Siten voi torjua myös avuttomuutta.Riidan aloittaminen on oikeasti aika helppoa. Sovinto ja anteeksipyyntö sen sijaan ovat uskalluksen takana. Kerää siis rohkeutesi ja lähesty ystävääsi.Katsele vanhoja valokuvia ja valitse niistä sopiva otos erään entisen ystävän nähtäväksi. Se voi olla juuri se kipinä, joka sytyttää suhteenne uuteen liekkiin.Älä anna ihmissuhteillesi tulos tai ulos -uhkavaatimusta. Kaikki vaatii oikeasti aikaa. Odota ja anna elämän junan puksuttaa suhteitasi rauhassa oikeaan suuntaan.Joudut tilanteeseen, josta et selviydy perinteiseen tyyliisi vitsailemalla. Suhtaudu asiaan vakavasti ja tee tarvittavat muutokset tyyliisi.Nyt on elämän syyssiivouksen aika. Käy läpi mielesi komeroita ja heitä armotta pois kaikki, jonka parasta ennen -päivämäärä on edes vähän ajan päästä. Se huojentaa.Tuntuu kuin erään ihmisen ajatukset ja jopa monet huolet ja murheet ovat yhtäläisiä sinun kanssasi. Lähesty häntä varovasti, sillä siinä voi olla uusi ihmisesi.Nautit harmaudesta, mutta nautit myös päivänpaisteesta. Tällainen syksy on unelmiesi ajankohta, josta saat joka päivä paljon irti.Yritä hallita tunteitasi, vaikka viimeaikaiset tapahtumat ovatkin yrittäneet suistaa sinua raiteiltasi. Muista silti, että elämän kutsut jatkuvat!Haluat kovasti muuttaa työelämääsi, mutta kuvittelet, ettei sinulla ole siihen työkaluja. Onneksi erehdyt, sillä tietty onnenkantamoinen tekee muutoksesta helpon.