Horoskooppi

Horoskooppi 14.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pieni matka olisi nyt enemmän kuin paikallaan. Mikäli sinulla ei ole siihen varaa, tee jotain muuta, joka murtaa arjen rajoja.Koet elämässäsi muutoksia, joista monet ovat hyvin tervetulleita. Vedä henkeä ja anna raikkaan syyssään karkottaa pois eräiden mukanaan tuoma tunkkaisuus.Myrskyrintama väistyy, ja onnen ja rauhan ilmapiiri laskeutuu luoksesi. Pystyt taas keskittymään harrastuksiin ja saat myös oikeasti aikaa itsellesi.Sinulla on hyviä tavoitteita, joiden saavuttaminen on nyt itsestäsi kiinni. Iloitse sydämesi pohjasta, kun alat saavuttaa niitä. Muista levon merkitys.Saat hyvän vinkin asuntoasioiden osalta. Jospa se olisi merkki siitä, että pysähtyneisyyden aika muutenkin olisi ohitse. Arvosta erään periksiantamattomuutta.Sinun on nyt syytä kääntää katse eteenpäin, jos haluat muutosta. Menneisyyden vankina oleminen vie aivan valtavasti energiaasi.Luota itseesi kuin kallioon. Sinussa piilee niin paljon voimia, jotka valjastamalla saat aikaan vaikka mitä. Nosta hienot ideasi ihmisten ilmoille.Pääset hyödyntämään kokemuksiasi niiltä monelta alueelta, joilla olet kannuksesi kerännyt. Mikään aiempi ei toden totta ole mennyt hukkaan.Kun maanantain vastoinkäymiset saa nujerrettua, niin sen jälkeen mikään ei pidättele sinua. Ota tämä päivä testinä energisyydellesi. Ja nauti kaikesta.Alkava viikko tuo tiellesi joukon erilaisia ihmisiä ja saat heidän mukanaan aivan uudenlaista virtaa tekemiseesi. Tässä joukossa tyhmyys ei tiivisty vaan kaikkoaa.Odottamattomista lähteistä tihkuu yllättäviä tuloja, joiden avulla pystyt auttamaan erästä läheistäsi taas paremman elämän alkuun. Kiitollisuus on elämän onni.Polullasi olleet oudot esteet saadaan raivattua pois ja saat uusien ideoiden myötä tilaisuuden kohentaa rahatilannettasi. Pitkään jatkunut tyhjyyden tunne kaikkoaa.