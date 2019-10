Horoskooppi

Horoskooppi 12.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tekosyitä keksimällä pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta sitten tulee kohta, jolloin kysytään taitoa ja tietoa. Kaartelu jää taakse. Nyt on tekemisen paikka.Anna hiljaisuudelle ja rauhalle se tilaisuus, jota ne ovat odottaneet. Saat tauon jälkeen jatkaa matkaa onnellisten tähtien alla, mikä hyvittää tuoreet vääryydet.Metelijöitsijöitä ei aina pääse pakoon, mutta ainakin sopii yrittää. Olet raskaan viikon jälkeen valmis täydelliseen lepoon, jota onkin onneksi luvassa.Älä vertaa itseäsi toisiin, sillä kullakin on oma elämänsä ja omat murheensa, jotka eivät näy päälle päin. Tässä ja nyt on hyvä odottaa toisten avauksia.Elämään ja arkeen kätkeytyy paljon sankaruutta. Avaa silmäsi näkemään se. Eivät vuorten valloittajat tulisi toimeen ilman avustajia. Muista se.Ota vastaan kokeneempien neuvoja ja sovella niitä tarpeen mukaan omiin juttuihisi. Mitään ei pidä mennä sokeasti seuraamaan. Pidä itsesi aikuisena.Kaaoksen luo suurin piirtein yhtä suurella vaivalla kuin pitää järjestystä. Päätösvalta on sinun. Nyt toimitaan aivan niin kuin sinä tahdot.Jos juutut työssäsi kohtaan, josta ei tunnu olevan ulospääsyä, paina jarrua ja ala rakentaa muurinmurtajaa. Jostain kohdasta sinä aukon löydät.Kun puhut totuuksia, ääntä ei pahemmin tarvitse korottaa. Nyt ollaan tulossa ajankohtaan, jossa totuuden puhujaa kunnioitetaan ja kuunnellaan.Katso ympärillesi: maailma on oikeasti kaunis paikka, vaikka eräät sitä pyrkivätkin rumentamaan. Älä suostu sellaiseen vaan vaadi kauneudelle aina etusija päätöksissä.Voiko sovun rakentamisessa mennä liiallisuuksiin? Jossain kohdassa on vain pakko puhaltaa peli poikki ja tehdä päätös siitä, mikä on suhteenne tulevaisuus.Ystäväsi voimattomuus arkisten asioiden edessä pakottaa sinut ojentamaan auttavan kätesi. Älä silti ala tehdä töitä hänen puolestaan. Riittää, kun heilutat porkkanaa.