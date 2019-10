Horoskooppi

Horoskooppi 11.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Seuraelämäsi saa uutta puhtia ja virkeyttä aika lailla hiljaisen alkusyksyn jälkeen. Ja kun nyt saat pyörät pyörimään, pidä ne sitten kunnolla liikkeessä.Sinulla on taitoa ja kykyjä vaikka toisille jakaa. Avaa silmäsi näkemään, miten hyvä sinä oikeasti olet, vaikka mitä muuta ajattelisitkin.Kateus yrittää ajaa sinua nurkkaan ja eroon toisista. Sinulla on mahdollisuuksia toisiin ratkaisuihin, mutta se vaatii tahtoa, jota sinulta toisaalta kyllä löytyy.Oletko varmasti mitoittanut voimasi oikein? Pystyt aikamoisiin suorituksiin, mutta pöydälläsi on nyt aikamoinen jytkäle kaluttavaksi. Mieti tarkoin strategiaasi.Olet tehnyt lupauksen, jonka päätit sitä tehdessä pitää. Nyt on kulunut aikaa ja lupauksen lunastaminen on tulossa ajankohtaiseksi. Ole sanojesi mukainen.Oletko sittenkään etsinyt ihmistä ja rakkautta oikeista paikoista? Istu alas ja toimi niin kuin olet itse aina toivonut. Iloa ja onnea on luvassa.Tiedät, mitä haluat ja mikä on sinulle hyväksi. Älä salaa sitä, vaan ole rehellinen ja suora. Se avaa sinulle aivan uusia ovia.Jos tilaisuus kerran koputtaa ovelle, hylkää hetkeksi kaikki muu ja tartu siihen. Olethan ennen toiminut toisin samanlaisessa tilanteessa. Älä toista virhettä.Viikon lopuksi sinua odottaa ihana yllätys taholta, jolta et yleensä saa yhtään mitään. Ilmaise ilosi ja kiitollisuutesi, mutta älä lankea liiallisuuksiin.Houkutus unelmista luopumiseen on koko ajan vierelläsi. Ei kannata hypätä noiden rattaiden kyytiin, vaikka miten mielesi tekisi. Yhteistyö toisten kanssa vie sinua parempaan.Innostuminen on parhaita puoliasi, mutta se ei aina riitä. Yritä siirtää siitä sopiva palanen myös ahkeroinnin lohkolle, niin elämäsi toimii heti paremmin.Onni hymyilee mielestäsi vain voittajalle. Universumi saa onneksi tilanteen muuttumaan sellaiseksi, että sinäkin saat kakusta oman, kauniin siivun.