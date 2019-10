Horoskooppi

Horoskooppi 10.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kiire tunkee kylmää kättään niskaasi. Tarvitset oikeasti hetken hengähdystaukoa, mikä ei kuitenkaan taida onnistua. Kompromissina olkoon se, että tyhjennät viikonlopun.Jos toivot parasta, sinulla on hyvät mahdollisuudet tavoittaa se. Tarmon energiapakkaus tulee mukana sille, jolla on hyviä toiveita ja uskoa paremmasta.Hyväksy se, että toiset ovat hitaampia kuin sinä. Kaikki eivät voi olla yhtä tarmokkaita ja energisiä kuin sinä. Anna sinäkin kaikkien kukkien kukkia.Alkusyksyn hitaasti etenevät tapahtumat käyvät hermoillesi. Kaipaat selkeitä ja nopeita ratkaisuja, joita ei vielä hetkeen kuitenkaan ole luvassa.Kokeile sydämesi avaamista ja tunteiden purkamista jollekin puolivieraalle. Huomaat, että puhuminen on joskus jopa kirjoittamistakin parempaa. Tärkeintä on avautua.Tunteesi kulkevat nyt sellaisessa vuoristomaastossa, että heikompaa hirvittäisi. Ota hetkestä vaarin ja nauti tilanteesta, sillä ajanjakso synnyttää muistoja.Jos asiat eivät nyt suju toivomallasi tavalla, älä lannistu. Nimittäin jos nyt heität kaiken kesken, kukaan toinen ei tule paikkaamaan tilannetta.Eräs henkilö menneisyydestä tulla tupsahtaa yhtäkkiä elämääsi. Ota tilaisuudesta vaarin äläkä missään nimessä rupea torjumaan häntä ilman hyviä perusteita.Jos sinä et usko omiin suunnitelmiisi, kuka niihin voi sitten luottaa? Aloita vallankumous kotisohvalta ja mieti, mitä oikeasti tahdot.Ota vastaan pieniäkin töitä eli ole joustava, kun sellaista tarvitaan. Isompi muutos parempaan on tulossa, ja pääset vahvistamaan talouttasi tuota pikaa.Olet täynnä uusia ideoita, vaikka vanhat jutut ovat vielä tekemättä. Älä siis nosta uusia esiin vaan kirjaa ne ylös sopivaa hetkeä varten. Elät hyvää vaihetta.Ystäväsi rahahuolet tekevät hänestä ajoittain epätoivoisen. Rohkaise häntä ja selitä, miten tilanne tulee väkisinkin muuttumaan paremmaksi.