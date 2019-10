Horoskooppi

Horoskooppi 9.10.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eräs tuntuu hermostuvan lähes koko ajan sinun sanomisistasi. Sellaisen on vaikea antaa olla vaikuttamatta, vaikka niin olisikin nyt viisainta. Vedä edes hetki henkeä.Kuulostele, miltä ystävästäsi tuntuu ja yritä ojentaa auttava kätesi. Tärkeää on pitää nyt yhteyttä, kun arki yrittää toisaalta koko ajan erottaa teitä.Tehokkuutesi ei kasva kaiken aikaa kelloa katsomalla. Sinun on nyt tehtävä päätös siitä, että teet ja toimit etkä vikise ja vikuroi turhista.Vaikka erään käyttäytymisen takana olisivatkin hänen kokemuksensa ja ajatuksensa, se ei silti tee tuollaista toimintaa oikeutetuksi. Ole sinä edes aikuinen.Sinua kohtaan osoitetaan vilpitöntä kiinnostusta, mikä tekee todella hyvää muutaman kuukauden toisenlaisen ajanjakson jälkeen. Olemalla oma itsesi kaikki onnistuu.Lähtemällä liikkeelle hyvissä ajoin ja olemalla perillä sen aikaa kuin sinusta tuntuu järkevältä, saavutat eräiden piirien luottamuksen, mikä on tärkeää.Otapa tänään sellainen asenne, että unohdat kiireen ja tehokkuuden ja olet hitaasti ihmisiksi. Seuraukset ovat yllättäviä ja kannustavat jatkoon.Ota ystäväsi tunteet huomioon ja muuta käyttäytymistäsi. Osoittamalla inhimillisyyttä myös muille kuin läheisille saavutat myös arvostusta.Myönteinen vuorovaikutustilanne eli tuntemattoman iloinen kohtaaminen antaa puhtia ja pontta kuin kunnollinen kuntosaliharjoitus. Elämä on taitolaji.Ystäväsi on ajautunut elämässään ahtaalle. Nyt koittaa sinun supersankarihetkesi. Riennä apuun heti, kun saat riittävästi tietoa tukiohjelman laadintaan.Tunnet empatiaa erästä kohtaan, vaikka se näkyykin valitettavan vaillinaisesti sinun toimissasi. Yritä terästäytyä ja luoda katse tuleviin mahdollisuuksiin.Terve uteliaisuus pitää sinut hienosti maailmankartalla. Kuuntele keskustelukumppaniesi ajatuksia ja ota heidän antamistaan neuvoista vaarin. Olet hyvässä seurassa.