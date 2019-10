Horoskooppi

Horoskooppi 8.10.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Hapuilun aika alkaa olla tältä syksyltä ohi. Tietty tapahtumasarja mahdollistaa aivan toisenlaisen askeltamisen, ja saat uutta varmuutta vähän kaikkeen elämässäsi.Jatkuva pienten valintojen tekeminen käy raskaaksi. Yritä keventää taakkaasi ulkoistamalla tiettyjä juttuja. Asiat on hyvä ottaa vakavasti, kaikkia ihmisiä ei.Tunne-elämän pintaremontti on nyt juuri sitä, mitä eniten kaipaat. Mieti vain ystäviesi kanssa, mistä löydät siihen parhaiten soveltuvia apuvoimia.Tiedät hyvin pelivarasi. Älä kuitenkaan lähde soitellen sotaan vaan rakenna asiat rauhassa ja harkiten. Huomaat pian suunnittelun siunauksellisuuden.Joskus elämässä on jopa hyväksi se, että kaikki ei ole kunnossa. Kivi kengässä pakottaa pysähtymään ja tekemään tiettyjä toimia. Sama on laita myös ihmiselämässä.Tunnet kulkevasi unissasi aamusta iltaan. Antamalla asioiden vain valua ja liukua huonompiin suuntiin, sinä hankaloitat turhan paljon niiden kuntoon saattamista.Yksin pääset tiettyyn vaiheeseen asti ennen kuin korkean paikan kammo iskee. Muista silti, että pienet asiat vaikuttavat suuriin.Taloushuolet ovat kasanneet kiviä radallesi, mikä hidastaa matkantekoasi pahasti. Ystävien avulla saat koottua itsellesi raivausvoimia, mutta tähtää pysyviin ratkaisuihin.Majakka on se termi, jota voi hyvint käyttää erään ihmisen asemasta elämässäsi. Kuuntele ja katso tilanteen kehittymistä, ja usko ja noudata hänen vinkkejään.Jos tie on mäkinen ja mutkainen, se tarjoaa myös aivan toisella tavalla kauniita yllätyksiä. Unohda hermoilu ja hyväksy tilanteesi, vaikka pyritkin muutokseen.Sinun ei tarvitse tehdä itse kaikkea. Sen vuoksi ihmiskunta on keksinyt työnjaon hienoudet. Aloita pikkujutuista ja jatka sitten laajemmalle ja syvemmälle.Käynnistämäsi muuttoon tähtäävä projekti kasvaa ja kehittyy hiljalleen. Ystäväsikin alkaa kallistua sinun ajatustesi kannalle, vaikka siihen vielä hieman aikaa kuluukin.