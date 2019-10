Horoskooppi

Horoskooppi 7.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Olet kiertänyt kehää jonkin aikaa. Virheiden pelko lamaannuttaa eikä siitä ole kenellekään iloa. Virheitä ei ole pakko tehdä, mutta suhtaudu asiaa rauhallisemmin.Tee uudenlainen jako töiden ja vapaa-aikasi välillä. Tärkeää on luoda itselleen rauhallisia hetkiä, mutta niiden sijoittelussa taidat tarvita toisten neuvoja.Alkusyksy on ravistellut elämääsi, mutta nyt alkaa ajanjakso, jolloin ravistelu jatkuu positiivisena. Tämän kuun jälkeen et ole entisesi – ja hyvä niin.Maailmasi avartuu ja sen myötä elämäsi horisonttiin ilmaantuu uusi ihminen. Vaikka aika kuluukin nopeasti, niin tämän suhteen kehittyminen vaatii kärsivällisyyttä.Liiallinen huolenpito ei tee sinulle hyvää. Asioita tulee ajatella, mutta et auta veden varaan joutunutta hyppäämällä itse perässä. Monipuolinen ajattelu ei ole itsekkyyttä.Rakkauden kaipuu värittää yhä harmaammaksi käyvää arkeasi. Valon määrä luonnossa vähenee, mutta niin ei ole pakko käydä sinun elämässäsi. Siitä asiasta sinä kannat vastuuta.Jos teet jotain ripeästi, niin mihin käytät säästämäsi ajan? Vaikka vastaat mitä hyvänsä, niin se auttaa sinua muodostamaan entistä paremman kuvan itsestäsi.Ystäväsi kannustavat sinua mieluusti etsimään uutta suuntaa, mutta mikä oikeastaan on se suunta, jonne haluat lähteä? Toisten tuki on helpompi suunnata tiettyyn kohteeseenViikko on hyvä aloittaa ripeästi ja taakse katsomatta. Viikonloppusi antoi hyviä vihjeitä mahdollisuuksista, mutta niiden perään on nyt vain lähdettävä.Tunne-elämäsi myllerryksen jälkeen on hyvä ottaa asiat hieman rauhallisemmin. Sinun ei tarvitse ruveta selittelemään mitään, mutta älä lähde heti mukaan uusiin hankkeisiin.Nautitko salaisesti itsesi kiipeliin saattamisesta vai mistä on kysymys? Olet perimmäisten kysymysten äärellä joten rupea etsimään itsellesi oikeita vastauksia.Eräs hakee oudoilla tempuillaan huomiota. Älä lähde siihen peliin mukaan, vaikka tunnetkin kummaa houkutusta asiaan. Aseta nyt asiat oikeaan arvojärjestykseen.