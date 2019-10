Horoskooppi

Horoskooppi 5.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Päivän pituus lyhenee ja ulkona hämärtyy, mutta sinun taivaasi ja päiväsi kirkastuvat, sillä elämäsi näyttämölle astuu uusi ihminen, joka tuo paljon iloa.Nosta katse kuraisesta maasta, niin näet, että elämääsi on nyt kutoutumassa oikeasti hieno ja värikäs mahdollisuuksien verkko.Alkuviikon vaikeat ja pimeät päivät muuttuvat iloksi ja nauruksi. Viikonloppuna olisi hyvä pitää hankaluuksienjälkihoitotalkoot, joihin kannattaa kutsua ystäviä roppakaupalla.Rahatilanteesi muuttuu hitaasti, mutta varmasti. Saat paitsi uusia tilaisuuksia myös mahdollisuuden tukea ystäviäsi, jotka ovat painiskelleet samanlaisten ongelmien kanssa.Odottamattoman iloinen uutinen valaisee viikonloppuasi kuin taivaalla kiitävä meteoriitti. Ota siitä kaikki ilo irti, sillä tuollaiset asiat kasvavat, kun niistä riemuitsee.Terveysasioissasi vallinnut huolivaihe on jäämässä taakse. Ota silti jonkin aikaa rauhallisesti, sillä olethan toipilas, joka tarvitse aikaa kaikelle.Oletko varma, että tiedät, miten maailma toimii? Sinulla olisi tilaisuus saavuttaa nyt paljon, mutta se vaatii hieman keskusteluja erään kanssa.Viikonlopusta on tulossa värikylläinen. Sen edellytyksenä on, ettet lastaa sitä liian täyteen kaikkea. Katso siis, mitä voit huoletta siirtää ensi viikolle.Nyt on juuri oikea hetki pitää syksyn suursiivous sydämessäsi ja tehdä tilaa unelmille. Alkusyksyn aikana kertyneestä kuonasta pitää nyt päästä eroon.Et tahdo tehdä omasta itsestäsi numeroa, mikä toisten on vain hyväksyttävä. Olet jonkin aikaa huomion keskipisteenä, mikä ei toisaalta tunnu lainkaan hassummalta.Määrä ja laatu kohtaavat nyt ihmissuhteissasi, sillä sinulla on paljon hyviä ystäviä. Pidä vain huoli siitä, että osaat arvostaa tilannettasi, joka on harvinainen.Ystäväsi vaikutta salamyhkäiseltä. Älä rupea utelemaan mitään ennen kuin hän itse avaa suunsa, sillä niin moni asia on nyt vaiheessa.