Horoskooppi

Horoskooppi 4.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Huomaat ystävästäsi, millaista jälkeä hosumisesta seuraa. Sinulla on edessäsi puuhakas viikonvaihde, mutta suhtaudu siihen tavalla, joka ei jätä toivomisen varaa.Yllättävät muutokset antavat alkavalle viikonlopulle jännittävän säväyksen. Sopeutuminen käy onneksi miltei rutiinilla, ja sitä helpottaa tämänpäiväinen iloinen yllätys.Kohtaat odottamatonta yhteistyötahtoa sellaisen henkilön taholta, joka ei aiemmin tahtonut kunnolla edes vilkaista suuntaasi. Älä jää miettimään syntyjä syviä vaan elä.Käytä viisaasti sinulle annetut eväät, sillä nyt sinulla on myös oikeasti mahdollisuus tehdä emämunaus. Kuuntele viisaamman vinkkejä ja ota niistä myös vaarin.Jos yrittäisit pitää tunteet erossa töistä, niin saisit tänään paljon enemmän aikaan. Ehdit käydä tiettyjä asioita läpi lähipäivinä vielä monen monituista kertaa.Eräs kauan varjelemasi salaisuus on vaarassa. Nyt on oltava tarkka, ja sinun pitää pyyhkiä sormenjälkesi kaikilta niiltä ovilta, jotka ovat sinun ja onnen välissä.Pienet yksityiskohdat antavat ne vihjeet, joita tarvitset uutta seikkailua varten. Olet tulossa valinnan tienhaaraan ja tarvitset kaikkea apua, jota on tarjolla.Kevennä sydäntä eräälle, joka on ollut jo kauan vierelläsi valmiina auttamaan. Jos hän antaa neuvon, niin noudata sitä, sillä se tulee suoraan puhtaasta sydämestä.Perjantai hymyilee sinulle lupausta ihanasta viikonlopusta. Hoitamalla nyt viikon aikana kertyneet rästit pois, saat vielä päivänpaisteen kaupantekijäisiksi.Et tahdo tehdä omasta itsestäsi numeroa, mikä toisten on vain hyväksyttävä. Olet jonkin aikaa huomion keskipisteenä, mikä ei toisaalta tunnu lainkaan hassummalta.Yksi hoidettu asia on asia pois tehtävien listalta. Näin se matka taittuu: ottamalla yksi askel kerrallaan olet pian jo pitkällä reitilläsi.Et osaa arvostaa omia kykyjäsi, mikä hankaloittaa monia asioita. Kuuntele ystävääsi ja usko hänen sanojaan, kuten hän uskoo sinun puheitasi. Sinussa on niin ainesta niin paljon enempään.