Horoskooppi

Horoskooppi 2.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Yritys ja erehdys; yritys ja erehdys. Vähitellen voimasi alkavat ehtyä puuhiesi kanssa. Siitä huolimatta tartu vielä kerran yritykseen ja katso, onko tilanne nyt toinen.Mieti, millaisen odotushorisontin itsellesi rakennat: jos et odota liikoja, et pety, mutta onko sellainen kuitenkaan sinulle mieluisin tapa elää? Ole tarkkana ajatuksistasi.Huvipuistojen kesäkausi ohi, mutta tunteiden vuoristorata jatkaa kulkuaan. Mitä odotat ja keneltä? Oletko valmis hyppäämään suhteeseen, joka voi olla voitto tai katastrofi?Auttavia käsiä ja innokkaita tukijoita ilmaantuu juuri silloin, kun sellaisia kenties eniten kaipaat. Ota kiitollisena kaikki apu vastaan ja käy täysillä taistoon.Viime aikojen hidas tapahtumakaruselli saa nyt todella vauhtia. Pitele lujasti kiinni ja nauti: tällaista et ole aikoihin saanut kokea.Jos tunnet itsesi energiseksi, niin toden totta sinun kannattaa nyt takoa, kun rauta on kuumaa. Muistat hyvin, miten koko alkusyksy on ollut enemmän tai vähemmän tahmeaa.Tarjoa apuasi, mutta varo sellaista tilannetta, että sinua pidettäisiin jollain tavalla ylimielisenä tai alentuvana. Nyt on tärkeää olla oma itsensä.Sinulla on uusia ideoita, joten esitä niitä auliisti, kun sinulla kerran on siihen tilaisuus. Ellet itse tarjoa, niin kukaan ei tule kysymään, olisiko sinulla jotain ehdotettavaa.Älä edes ajattele sellaista, että olisit myöhässä ajatuksinesi. Nyt on sinun tilaisuutesi tullut ja sillä hyvä. Huomaat tilanteen otollisuuden erään suhtautumisessa.Rahatilanteesi näyttäisi olevan kohentumassa. Tuo muutos tuntuu kaikkialla. Jatka silti entiseen tapaan ja ota vastaan jokainen tilaisuus, jolla saat asiat paremmiksi.Kun toivot parasta ja pelkäät pahinta, niin elät juuri sopivassa tasapainossa, jonka varaan pystyt rakentamaan. Olet tekemiesi lupausten suhteen liikkeellä juuri oikealla hetkellä.Sinulla on haaveita, joita haudot vain sydämessäsi. Kyllä sinua kuunnellaan, kunhan saat suusi auki. Joudut kenties perustelemaan ajatuksiasi, mutta tärkeintä on päänavaus.