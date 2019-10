Horoskooppi

Horoskooppi 1.10.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinun on nyt pakko antaa vastaus erään kysymykseen. Pyydä kuitenkin vielä päivä ylimääräistä aikaa sen hiomiseen, minkä jälkeen olet aivan varmasti saanut asian kuntoon.Tehtävä tuntuu työläältä ja vaikealta, mutta eihän se oikeasti ole sitä. Huomaatko, että lankeat lähes joka kerta edessä olevan tehtävän yliarvioimiseen? Siinä on muutoksen paikka.Ystäväsi muutti suunnitelmiaan, mikä hankaloittaa kovasti sinun elämääsi. Ymmärrät häntä vasta myöhemmin, kun hän valottaa tapahtumien taustaa sinulle.Pelin politiikkaa on helppo syyttää, mutta tässä tilanteessa se lienee kuitenkin kannaltasi uskottavin asia. Harjoittele ennen kaikkea kuitenkin kunniallinen vetäytyminen.Joudut yhtäkkiä selitysten hetteikölle, jos rupeat rakentamaan vaihtoehtoista totuutta. Pitäydy siis totuudessa niin paljon kuin mahdollista, vaikka se tuskallista olisikin.Vaikuttaa siltä, että eräs todella tarkoittaa parastasi, vaikka hänen menettelytapansa herättävätkin kummastusta. Peru kaikki hänen suuntaansa lennättämäsi syytösajatukset.Menestys vaatii aina työtä enemmän kuin etukäteen tulee ajatelleeksi. Aseta kuitenkin itsellesi kunnianhimoinen päämäärä ja kääri sitten hihasi. Huomaat menestyksen seuraavan perässä.Juhlapuheita on ihana kuunnella. Kun arki niiden jälkeen toistuu samanlaisena, niin sitten on varsinainen juhlan paikka. Nykytilanteessasi sellainen voi koittaa pian.Ystäväsi ei ole lainkaan vakuuttunut sinun tarkoitustesi aitoudesta. Siispä sinun on miltei pakko perehdyttää hänet ajatustesi saloihin. Sen jälkeen asenne muuttuu.Muista myös omat oikeutesi! Olet kiitettävällä tavalla puolustanut toisten oikeuksia, mutta sinulla itselläsikin on omat oikeutesi, joiden eteen on työtä tehtävä.Et saa mitoitettua asioita oikealla tavalla. Joudut sen vuoksi useasti puolustuskannalle, mikä puolestaan syö sinun itseluottamustasi. Mieti nopeasti pikakorjauohjelma.Elämääsi tulee vieras, joka vaikuttaa sen sisältöön hyvin kauan. Ota siis hänet vastaan asianmukaisin juhlamenoin ja talleta hänet visusti sydämeesi.