Horoskooppi 30.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Erään toimet aiheuttavat häiriöitä arkeesi. Jos ja kun olet varovainen, mutta samaan aikaan tarmokas, niin pystyt pelastamaan tilanteen paremmin kuin hyvin.Kompastellen viikko alkaa, mutta heti tämän päivän jälkeen tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi. Pyri siis tänään vain minimoimaan vaurioita.Olet viisas, jos annat ystävällesi anteeksi hänen virheensä, joka oikeasti johtui ajattelemattomuudesta. Se muuttaa toisenlaiseksi suhteenne väriskaalan.Tämä ei liene ainoa kerta, kun sinulle suositellaan sivullisten mielipiteiden kuuntelemista. Tällä kerralla siitä saatava hyöty olisi vain tavanomaistakin suurempi.Ratkaisemattomia ongelmia ei ole. Monen ratkaisuun vain menee mielestäsi kohtuuttoman kauan aikaa. Toisaalta oikotietä onneen ei ole. Ota siis lusikka kauniiseen käteesi.Pidä itsesi kurissa äläkä rupea sillanrakentajaksi kahden ihmisen välillä, vaikka miten mielesi tekisi. Vaikka asia sinua koskettaisikin, niin anna ajan toimia.Nyt on suurempi säästäväisyys tärkeämpää kuin pitkiin aikoihin. Mieti tarkasti jokaista ratkaisuasi sen mukaan, mikä on sen vaikutus sinun talouteesi.Pidät kiinni mielipiteistäsi, vaikka ne monen mielestä olisivatkin kummallisia. Älä kuitenkaan ole jästipää, jos saa koeteltua tietoa asioiden toisenlaisesta laidasta.Eräs välikohtaus vaikuttaa pitkään sinun ja erään väleihin. Jos annettuasi ajan kulua, tilanne on yhä vaikea, niin voi olla parempi olla enää yrittämättäkään muutosta.Vilkaisu kalenteriin saa sinut yllättymään. Aika kuluu toden totta nopeasti ja alat kääntyä kohti vuoden viimeistä neljännestä. Se panee puntteihisi vipinää, sillä paljon on vielä tehtävää.Kaipaat seikkailuja, mutta mukavuudenhalusi panee tiukasti jarruja päälle. Ratkaisuna lienee se, että seikkailet edustajasi välityksellä tai mielikuvituksessa.Juhlasta sinä selviät, mutta arki tuottaa aina tuskaa. Anna arkisten murheiden tulla ja ota ne vastaan tyynesti. Pian huomaat pystyväsi muutenkin käsittelemään sitä oikein.