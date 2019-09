Horoskooppi

Horoskooppi 28.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nälkä kasvaa syödessä, ja sama koskee sydämen nälkää. Jos kykysi vain riittävät, niin yritä pitää itsesi kuitenkin aisoissa. Aika on tässä kohdassa ystäväsi. Ja se näkyy pian.Juokset, mutta tahtisi on sen verran verkkainen, että pysyt tuolla tahdilla hädin tuskin paikoillasi. Sinun ei oikeasti nyt auta kuin parantaa tahtia – ja pian.Syyskuu päättyy kohdallasi energisesti. Varo silti hajottamasta itseäsi, sillä niin moni asia lähelläsi tarvitsee korjaamista. Muuten on vaarana, että käyt neljän rintaman sotaa.Olet testannut itseäsi ja vaikutustasi toisiin eikä lopputulos jätä arvelemisen sijaa: sinun on syytä käyttää arvovaltaasi varovasti, sillä sinua toden totta kuunnellaan ja uskotaan.Työntäyteinen viikonloppu antaa sen jälkeen sijaa rauhalliselle kuun vaihteelle. Nauti silti viikonlopun tutuista rutiineista ja ennen muuta ystävien seurasta.Ilmaa puhdistava keskustelu on luvassa ja sen jälkeen pääset aloittamaan erään kanssa lokakuun aivan toisenlaisissa tunnelmissa kuin olit ajatellut. Ja hyvä niin!Olet pettynyt erään linjauksiin, sillä odotit oikeasti sieltä päin paljon enemmän tukea. Luulo ei ole tiedon väärti, ja joudut hakemaan yhteistyökumppaneita toisaalta.Uusia käänteitä on luvassa eritoten Vesimiehen kanssa. Kauan ajattelemanne yhteinen asia on onnistumassa, mikä lisää paineita myös tietyn toisen asian suhteen.Ihmissuhderintamalta ei kuulu uutta. Joudut yhä odottamaan erään vastausta kysymykseesi. Hän aavistaa selvästi sinun odottavan tietynlaista reagointia, joten paine on kasvanut sielläkin.Sinun on pakko ottaa kantaa tiettyyn asiaan, joka tapahtuu lähipiirissäsi. Joudut sen myötä kiusalliseen tilanteeseen, mutta selviät siitä onneksi vaurioitta.Menosi tasaantuu ja vauhti laskee. Nyt on juuri se hetki, jolloin tarvitset pienen tauon. Mene metsään; etsi sieniä tai puolukoita. Tärkeintä on irrottautua hetkeksi arjesta.Syksyn alku on ollut sinulle pientä pettymystä, sillä olet kaivannut elämääsi suurempaa sisältöä. Joudut rakentamaan sitä itse, sillä lähipiirisi ei taida sellaiseen kyetä.