Horoskooppi

Horoskooppi 27.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Rakennat tällä hetkellä turhan paljon elämässäsi menneen varaan. Siirrä selkeästi katse tulevaan ja etsi sitä varten myös aivan uudenlaista ihmisverkostoa.Syyskuun tunnelmat huipentuvat sopivasti nyt kuukauden viimeisen viikonvaihteen lähestyessä. Älä jätä mitään sattuman varaan vaan rakenna onnellisen mielen hetki huolellisesti.Olet lillunut nyt jonkin aikaa suvannossa kuin odottaen koskesta viereesi syöksähtävän jotain uutta tai jonkun uuden ihmisen. Odota vielä pieni hetki.Sinulle tarjoutuu nyt mahdollisuus tehdä taloudellista tilannettasi olennaisesti parantavia tekosia. Sananmukaisesti ne ovat pieniä, mutta ohjaavat asioita oikeaan suuntaan.Pidä eräs sydämelläsi, vaikka toiset ja arkitodellisuus yrittävätkin sanoa tai jopa toimia toiseen suuntaan. Hänen merkityksensä avautuu sinulle hyvin pian.Ilmassa on selvästi romantiikkaa, mikä huojentaa mieltäsi, sillä toteutunut pelko toisenlaisesta syksystä ei olisi oikein kaiken kokemasi jälkeen.Vaikka sinusta tuntuukin, että kävelet upottavalla suolla tai jopa juoksuhiekassa, niin silti tapahtuu münchausenmainen ihme ja saat nostettua itsesi kuiville.Jo talvella alkanut tapahtumasarja huipentuu nyt kauniisti. Tämän jälkeen mikään ei ole kuin ennen ja aiemmin kummastelemasi asiat saavat mielestäsi selityksensä.Esitä mielipiteitä nyt varovasti, sillä yleinen ilmapiiri ei oikeasti suosi sinun ajatuksiasi. Silti, jos kysytään, niin ole toden totta rehellinen äläkä yritä väen väkisin toisten suosioon.Nyt on syytä ruveta kehittelemään monenlaisia illanviettoja ja ihania syysrientoja. Tiedät hyvin, että jos sinä et tee aloitetta, niin mitään ei tapahdu.Käännä katse eroavaisuuksista erään kanssa niihin asioihin, jotka teitä yhdistävät. Huomaat, miten koko suhdemaisemanne muuttuu kuin taikaiskusta.Myötätuuli alkaa vienosti, mutta voimistuu ihanalla tavalla. Sosiaalinen elämäsi on ollut jo pidemmän aikaa kuin tuulettomassa ilmassa lepäävä viiri. Nyt tilanne muuttuu.