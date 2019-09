Horoskooppi

Horoskooppi 26.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Hyödyt huomattavan paljon, jos vaivaudut kuuntelemaan sivullisten mielipiteitä. Sinun ei tarvitse noudattaa niitä, mutta saat niistä sopivasti perspektiiviä.Erään läheisen suunnitelmat eivät lainkaan miellytä sinua. Mieti tarkasti mikä niissä on vialla ennen kuin huomautat hänelle asiasta. Saatat saada asiaan yllättävän vastauksen.Joudut rakentamaan tulevaisuuden aivan uusien tosiasioiden varaan. Älä pelkää, sillä kaikki kääntyy lopulta parhaaksesi. Tässä tilanteessa kärsivällisyys on valttia.Anna eräälle anteeksi hänen ajattelematon lausumansa, vaikka mielesi tekikin kauan toimia toisin. Tarkista muutenkin ajatuksiasi joidenkin mielessäsi hylkäämien suhteen.Sinulta odotetaan nyt vastauksia, sillä loputtomien kysymysten aika on ohi. Se on itse asiassa ainoa keino saada suunnitelmasi notkahtamaan eteenpäin. Sen jälkeen ne on enää saatava päätökseen.Tunteesi vetävät sinua nyt niin moneen suuntaan, että parasta olisi pitää suurempi hengähdystauko. Muutokset koti- ja työrintamalla tuovat oman lisänsä keitokseen.Tunnet aistiesi valpastuvan, kun ryhdyt setvimään ihmissuhteitasi. Rakkauselämäsi saa myös aivan uudenlaisen suunnan, mikä ilahduttaa itsesi lisäksi myös erästä.Mieti ensi viikkoon asti ennen kuin teet raha-asioissa isompia päätöksiä. Kuuntele myös toisten mielipiteitä ennen kuin rupeat laittamaan rahojasi minnekään likoon.Asiat alkavat luistaa mielesi mukaan, mutta silti sinun on vaikea hyväksyä tiettyjä tosiasioita. Jätä epäröinti ja käy käsiksi vaikeista vaikeimpaan ongelmaasi.Piehtaroit kenties turhan paljon menneissä asioissa, kun nykyisissäkin riittäisi pohdittavaa. Ajanhukka on vain yksi asia tässä sopassa. Toinen on ihmisten väliset suhteet.Vaikka suusi sanookin toista, sinä ajattelet silti, että tiedät kaiken paremmin kuin toiset. Yritä opetella sydämen nöyryyttä, kun puheen tasolla olet jo sinne päässyt.Elämässäsi koittaa ihastuttava jakso, jollaista et ole osannut odottaa. Jatkuvasti päätäsi vaivaava pelko haihtuu hetkeksi ja lämmin syysaurinko paistaa.