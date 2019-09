Horoskooppi

Horoskooppi 25.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tunnustele sydäntäsi millaiseen riskinottoon se on valmis. Tee vasta sen jälkeen valmistelut toimenpiteisiin. Sinun itsesi on oltava valmis sekä voittoihin että tappioihin.Ponnistele kaikin voimin ilmapiirin ja mielialan laskemista vastaan. Siitä ei ole kenellekään iloa. Ota ystävät apuun tässä kamppailussa. Kaikilla on siinä vain hävittävää.Saat onnekkaan päähänpiston, minkä vuoksi pystyt arvioimaan oivallisesti erään tapahtumaketjun lopputuloksen. Se rohkaiskoon sinua jatkossakin valppauteen.Ne, jotka sanovat, että työpaikalle ei ole tultu viihtymään, ovat monella tavalla hakoteillä. Toki töitä on paiskittava, mutta ilmapiiri ratkaisee lopputuloksen laadun.Eräs yrittää saada sinut puolelleen kannattamaan laatimaansa suunnitelmaa. Älä anna henkilökohtaisten tunteiden vaikuttaa asiaan vaan tutkaile sitä tarkasti.Olet menettämässä pelin erään suhteen. Peräydy näyttämöltä kunniallisesti, mutta mieti samalla uuden rintaman avaamista aivan toisella taholla.Henkinen noususuhdanne kasvattaa sinulle siivet, joiden avulla pääset tarkastelemaan tilannetta ja ennen muuta suunnittelemaan reittiäsi.Saat ympäristösi sympatiat puolellesi, jos myönnät tekemäsi virheen. Onhan kiistatonta, että sinä olit virheen takana, mutta eräät myös kasvattivat tahallaan virhettäsi.Harkitse tarkasti, miten pitkälle voit erään kanssa mennä. Olette kumpikin tosin aikuisia, mutta vaaravyöhykkeellä on viisaankin vaikea liikkua.Jos sinulla on varastossa kylliksi vaikka mitä, niin miksi pyrit sitten elämään kädestä suuhun? Elämäsi kaipaa järjestystä ja organisointia. Pyydä ystäviltä apua siihen.Pitkität turhan kauan ratkaisua, johon olet jo kauan sitten päätynyt. Mitään ikävää ei ole pelättävissä, vaikka tekisitkin tuon siirtosi jo heti tänään.Sinulle tarjotaan uusia tehtäviä. Harkitse heti niiden sisältöä ja omaa jaksamistasi. Sinulla on nyt kyllä kylliksi puuhaa, mutta mikä onkaan tilanne loppusyksystä?