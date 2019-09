Horoskooppi

Horoskooppi 23.9.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulle herää kysymyksiä erään toiminnasta. Koska et voi kysellä asiasta suoraan, sinun kannattaa ryhtyä salapoliisitoimiin. Älä missään vaiheessa panikoi.Pidä eräs mielessäsi unelmissasi, vaikka todellisuus tuntuukin pitävän teidät erillänne. Tulevaisuus on aina edessä eikä siitä voi olla etukäteen varma.Syksyn alussa alkanut myllerrys jatkuu. Omat huolesi nousevat nyt sekoittamaan vettä. Ota ne vakavasti ja aloita vaikkapa niiden hoitamisella.Odotat koko ajan kuulevasi eräältä sanoja, joiden sisällöstä et kuitenkaan ole varma. Ole hyvä ja odota vielä tovi. Pian toiveesi toteutuvat.Valitat aiheettomasti erään ihmisen teoista sinua kohtaan. Hän sanoo tehneen kaikkensa sinun onneasi ajatellen. Totuus on jossain teidän näkemystenne puolivälissä.Rakkaussuhde hakee omaa uomaansa. Seuraa tilannetta pikku Amorin lapio kädessäsi ja ohjaa virtausta hellävaraisesti haluamaasi suuntaan.Nyt on hyvä suunnitella isompaa investointia, sillä universumi hymyilee suuntaasi rahan alueella. Tee tarvittavat laskelmat huolelle ja lähde matkaan.Onneen kannattaa luottaa vain tietyillä, varmaksi havaituilla elämänalueilla. Vältä taloudellisia riskinottoja ja tee talouden alueella vain varmoja vetoja.Huomaat taas, miten vaikeaa itselle tehtyjen lupausten pitäminen on. Vaan ei auta. Kerää itsesi uuden viikon kunniaksi kasaan ja jatka aloittamallasi tiellä.Matkaa on tehty ja paljon on vielä edessä. Sen vuoksi hetken hengähtäminen keitaalla tekee sinulle hyvää. Lepää niin kauan että tunnet olevasi taas teräkunnossa.Ystäväsi sanoo tuntevansa itsensä syrjäytetyksi elämässäsi. Koska sinulla on vastavuoroinen tunne hänen suhteensa, teidän on parasta ruveta heti hoitamaan asiaa kuntoon.Elämän suuri vaellus jatkuu. Matkan onkin pakko jatkua senkin vuoksi, että sinua odottava suuri palkinto on jotain sellaista, josta olet elämäsi unelmoinut.