Horoskooppi

Horoskooppi 24.9.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Poltat näppisi eräässä asiassa, mutta se ei haittaa. Olet koskettamassa jotain sellaista, jonka olet kohdannut vain unissasi.Vaikeneminen on nyt parasta, mitä voit tehdä, sillä tilanne räjähtää muuten käsiisi. Odota, laske päiviä ja katso, mitä viikon loppupuoli tuo tullessaan.Viihdyt nykytilanteessa paremmin kuin olisit voinut kuvitellakaan. Silti se on välivaihe, johon et voi mitenkään jäädä pitkäksi aikaa.Tämän viikon päätökset vaikuttavat pitkälle elämääsi, joten tee niihin huolelliset esivalmistelut, jotta sinun ei ensi vuonna tarvitse katua.Kaihoisa melodia vie muistosi jonnekin kauas. Vaella muistoissasi niin kauan, että olet valmis palaamaan nykyisyyteen. Huomaat, että sinut on koottu monista osista.Vältyt suuremmilta tunnekuohuilta vain menemällä nyt pienten tunnemyrskyjen läpi. Älä pelkää. Tämä prosessi vahvistaa sinua, vaikka nyt ei siltä tuntuisikaan.Aistisi valpastuvat setviessäsi tiettyä ihmissuhdetta. Rakkauselämäsi kokee myös miltei uuden tulemisen tämän vaiheen jälkeen.Luo katseesi kalenteriin ja rakenna loppukuusta itsellesi sopiva ajanjakso. Voimasi eivät vielä ole sellaisia, että pystyisit aivan sataprosenttiseen vetoon.Vedät vapaalla, mutta hillityn harkitulla viivalla reitin eteenpäin. Varustaudu matkaan harkitun kevyin varustein ja jätä hyvästit menneelle.Ajattelet tietäväsi kaiken paremmin kuin toiset. Se ärsyttää monia, mutta mitä väliä; tietyillä alueillahan niin vain on. Silti joskus on hyvä kätkeä kynttilä vakan alle.Sisäinen äänesi voimistuu pitkän tauon jälkeen. Kuuntele sitä huolella, sillä tällä kerralla se osaa opastaa sinua juuri oikeaan suuntaan.Elämästäsi puuttuvan romantiikan etsiminen on hyvä aloittaa nyt. Kuivaa kautta on jatkunut jo niin kauan, että huoli on ymmärrettävää. Kulman takana odottaa kuitenkin ihana yllätys.