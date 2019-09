Horoskooppi

Horoskooppi 21.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulla ei nyt ole varaa uhkarohkeisiin avauksiin, joten toimi varovasti ja harkiten. Muista Venuksen merkitys tähän viikonloppuun.Vältä nyt tarpeettomia kuluja, sillä epävakaan tilanteen vallitessa on aina hyvä pelata varman päälle. Silti elämän ei tarvitse olla tylsää.Romanttista kehitystä luvassa Neitsyen kanssa. Tunne-elämän onnen vaihe heijastuu niin moneen paikkaan, että uskaltaudut heittäytyä uusiin ajatuksiin.Läheisyys ja virkistys ovat viikonlopun avainsanoja. Saat kerrankin intoutua vapaasti kaikilla elämän alueilla. Kuulet myös ystävältäsi ihania uutisia.Eräs ei ole koskaan oikein hyväksynyt sinua. Et pysty taipumaan sellaisiin asentoihin, että ne olisivat hänestä sopivia. Anna siis tilanteen jäädä ennalleen.Ihmissuhteissa on aina kaksi osapuolta. Joskus magneettien navat vetävät toisiaan puoleensa, toisinaan ne hylkivät. Tutustu häneen ja tunnustele tilannetta.Mielestäsi eräs toimii keskenkasvuisen lailla. Anna siis hänen siis varttua ennen kuin rupeat yrittämäänkään minkäänlaisia yhteisiä asioita.Ajan nopea kuluminen huolestuttaa sinua. Ota kalenteri käteesi ja teet tarvittavat merkinnät, mikä rauhoittaa sinua edes hetkeksi.Jos eräs ei suostu joustamaan, niin sinunkaan ei tarvitse lähteä niihin karkeloihin. Tiedät hyvin, miten monta kertaa sinä olet ollut se periksi antaja.Auta nyt, kun sinulle tarjoutuu siihen hyvä tilaisuus. Saat samalla maksaa takaisin eräille sen, mitä he ovat sinun hyväksesi pidemmän aikaa tehneet.Raha-asioiden suhteen ei kannata luottaa onneen vaan tosiasioihin. Tarkkaile tilannetta ja tee vasta sen jälkeen päätös rahojen käytöstä.Neuvottele ystäväsi kanssa yhteisestä asiasta ja kuuntele hänenkin mielipidettään. Kumpikin teistä on osittain oikeassa, mikä liennyttää tilannetta