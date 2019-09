Horoskooppi

Horoskooppi 20.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos eräs on levoton, niin hänen levottomuutensa ei totisesti tarvitse tarttua sinuun. Ota rauhallisesti ja mieti, miten isoäitisi olisi asiaan suhtautunut.Ystäväsi on huolestunut, joten nyt ei kannata vaatia häneltä liikoja. Anna levon ja virkistymisen tehdä tehtävänsä. Teillä on asiassa hyvin aikaa.Taivaanrantaan ilmaantuu yhteiselämää häiritseviä tekijöitä, mutta tuulen suunta ehtii vielä muuttua ennen kuin ne tulevat päälle. Toivoa siis vielä on.Erään mielestä valitat aiheettomasti. Ystäväsi yrittää turhaan tyynnyttää sinua, sillä sinä tiedät nyt, missä mennään ja se on hyvä kaikkien toistenkin tietää.Etsi asiantuntemusta, sillä sinulla ei todellakaan voi olla aavistusta, mitä eräs oikein hautoo. Ole liikkeissäsi varovainen kunnes tilanne selviää.Nyt on hyvä hetki ruveta suunnittelemaan sijoittamista johonkin pitempikestoiseen asiaan. Rahatilanteesi vakiintuminen heijastuu tyyneytenä kaikkialle.Rakkaussuhde vakiintuu, mikä levittää rauhaa ja sopusointua vähän kaikkialle. Saat olla perustellusti tyytyväinen ja onnellinen.Jospa nyt tekisit päätöksiä, joita aiot todella pitää. Olet yrittänyt niitä jo pitkin alkusyksyä, joten nyt on oikea hetki tarttua itseäsi niskasta.Epäluulosi erästä kohtaan estää tietyn asian toteutumisen. Se onkin parasta, mitä voi olla, sillä toisessa tilanteessa olisit ollut pulassa.Olet erittäin pettynyt erään ihmisen toiminnan suhteen. Vielä ei kuitenkaan kannata luopua toivosta, sillä usko muutokseen pitää pintansa.Ystäväsi oikuttelu vaikuttaa väleihinne. Mieti, oletko sinä aivan varmasti oikeassa ja jos siltä tuntuu, niin esitä hänelle selkeä perustelusi.Pidät pääsi, mikä oli odotettavissa, mutta huomaat erään ajattelussa tapahtuneesta muutoksesta, että hän ei ehkä sittenkään ole sinulle se oikea