Horoskooppi

Horoskooppi 19.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tunteesi yrittävät riepotella sinua useampaan suuntaan. Nyt on parasta pyytää ystävä kylään ja jutella hänen kanssaan vaihtoehdoistasi, joita on ihan riittävän monta.Huomaatko, miten onnistutkin keksimään ja vielä löytämään verukkeen toisensa jälkeen, jotta sinun ei tarvitsisi tarttua epämieluisaan tehtävään. Aikuistu, kun vielä voit.Ota käyttöön varasuunnitelma, sillä pääreitti on tukossa vielä jonkin aikaa. Vauhtisi on sen verran hyvä, että hidastelusta ei ole kenellekään iloa.Olet astumassa jaksoon, jollaista olet jo kauan kaivannut: kunnon rupeama rauhaa ja iloa ja seesteistä mieltä. Älä silti ahnehdi ja hosu vaan toimi loogisesti.Ole kerrankin tyytyväinen itseesi äläkä rupea heti miettimään, millainen kirves sinuun sellaisen hetken jälkeen iskee. Nälkää ajaa eteenpäin, mutta ilman energiaa ei jaksa.Tämäkään viikko ei säästä sinua tunnekuohuilta. Toisaalta ei niissä sinällään mitään huonoakaan ole, sillä joskus olet aivan parhaimmillasi ihmissuhdeviidakossa.Kaikki on suhteellista. Toisen kulta voi olla toisen romu ja ennen muuta toisinpäin. Punnitse asioitasi omalla vaa’allasi äläkä mitoita mitään toisten kaavojen mukaan.Löydät yllättäviä ulottuvuuksia ihmisistä, jotka olet tähän asti tuominnut kaksiulotteisiksi. Kaukaa ei ole haettu sekään ajatus, että joku voi punnita sinua samoin kriteerein.Älä oikeasti katso ympärillesi, kun teet jotain. Toisilla on oma aikataulunsa ja jopa omat päämääränsä. Ihmisen elämä on yksilölaji, vaikka sitä yhdessä harrastetaankin.Jos tyydyt aina tavoittelemaan vain sitä, joka on ulottuvillasi, et koskaan pääse perille siitä, miten paljon sinuun kätkeytyy voimia. Antaudu edes joskus riskille.Muistojen bulevardi on lempiväyliäsi, mutta sillä tiellä kannattaa viettää aikaa sopivan rajallisesti. Tutut maisemat vaihtuvat siellä helposti synkäksi korpivaellukseksi.Et ole varma siitä, kuka olet ja mistä tulet. Älä silti huolehdi, sillä suurin osa meistä ei sitä tiedä ja silti elää elämäänsä. Tärkeintä on sinunkin tehdä nyt niin.