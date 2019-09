Horoskooppi

Horoskooppi 18.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Menettämisen pelon ei pitäisi lamaannuttaa ihmistä yrittämästä tavoitella kuuta taivaalta. Anna tunteiden kulkea, mutta pidä silti tavoitteesi korkealla.Hetkessä eläminen merkitsee keskittymistä siihen, mitä sinä teet. Sen vuoksi pystyt myös hidastamaan ajan kulkua olemalla koko ajan läsnä teoissasi.Ole tarkkana siitä, mitä pyydät, sillä saatat saada sen. Ja sen jälkeen sinulla on täysi vastuu kaikesta. Ja tuo tilanne on osaltasi uusi ja harvinainen.Joudut ponnistelemaan ankarasti menestyksesi eteen, mutta kyllähän sitä sitten tuleekin. Vauhdin hurma tuo sivutuotteena myös vaaran tunteen. Ole siis tarkkana.Todellisuus tuntuu tyhjältä ja tarkoituksettomalta. Pakenemalla haavemaailmoihin sinä säästyt monelta, mutta tuntuuko se pidemmän päälle tyydyttävältä?Ota vastuu omista toimistasi. Virta vie, mutta purressasi ei turhaan ole peräsin. Valits siis reittisi parhaan tuntemuksesi mukaisesti.Inhoat joutenoloa ja tyhjäkäyntiä. Silti sinun pitäisi ymmärtää levon ja taukojen tarkoitus. Opettele uusi lähestymistapa itseesi.Koet menestystä, mutta silti sydämessäsi vallitsee levottomuus. Keskustele ystäväsi kanssa ja hakekaa tilanteeseen oivallisin ratkaisu.Onko sinun pakko tehdä valinta velvollisuudentunteen ja haaveiden välilä? Mieti hetki, niin huomaat, että maailma ei ole enää niin mustavalkoinen kuin se joskus on ollut.Eräs vanha mielikuva ei jätä sinua rauhaan. Tutkaile sitä huolella, sillä pakkohan sen on jossain vaiheessa löytää paikkansa elämäsi palapelissä.Käy läpi elämäsi ihmissuhteita ja punnitse niitä kultavaa’alla. Kaikesta onnea tai rauhaa tuottavasta on syytä pitää kiinni kaksin käsin.Amorin leikki ärsyttää sinua, mutta lopulta sinun on pakko myöntää, että sillä on kutkuttava vaikutuksensa. Vanhakin pursi kelluu kepeästi laineilla.