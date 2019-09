Horoskooppi

Horoskooppi 17.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3

Hosumisesta ei ole iloa. Osaat kellon ja ymmärrät kalenterin joten tiedät vähintäänkin sydämesi sopukoissa, että ehdit ja pystyt tekemään sen, jota nyt olet tekemässä.Tyhjennä kaappisi ja varastosi vanhasta romusta. Sinun on hyvä olla valmiina nousemaan purteen, kun uudet tuulet puhaltavat. Paine kattilassa on pian mitä parhain.Edessä on isoja muutoksia ja asemasi organisaatiossasi vaihtuu, mutta elämä on jatkuvaa eteenpäinmenoa, jota vanhemmaat polvet osasivat nuorina arvostaa.Hemmottelemalla itseäsi kasvatat toisten kiinnostusta ja vetovoimaasi. Se tekee sielullesi todella hyvää. Ja sinä, jos kuka tunnet itsesi tällä alueella.Sinulle myydään unelmia. Vertaamalla ulkoisesti niiden hinta-laatusuhdetta sinun on pakko todeta, että tuollaisia tarjouksia tehdään tosi harvoin.Olet etsinyt seikkailua, mutta nyt sellainen tulee vastaan hakemattakin. Hus pois epäröinti ja astu sisään tarinaan, jonka jälkeen et ole onneksesi enää entiselläsi.Pitele kiinni hatustasi, sillä meno alkaa olla sitä luokkaa, että jarrutella ei enää voi eikä sen puoleen sinulla tai kenelläkään muullakaan ole siihen tahtoa.Nyt ei ole mitään syytä kuunnella toisten viisaita ohjeita ja neuvoja, sillä ne eivät mitenkään voi parantaa sinun asemaasi ja tilannettasi.Vauhti kiihtyy hienolla tavalla syyskuun edetessä. Alat pian olla valmis erään kanssa uudelle tasolle. Sinun on vain kerrattava tilanteen vaatimat etukäteisvalmistelut.Viihdyt ihmisvilinässä, joten viime ajat ovat olleet sinulle onnen ja levon ja rauhan aikoja. Muista kuitenkin lepohetkien tärkeys.Eräs sanoo sinun olevan tiukasti kiinni vallan kahvassa, kun sinusta itsestäsi tuntuu, että olet lähinnä tunkionvartija. Käsityksillä on merkityksensä, joten mieti tarkemmin.. Olet oikeasti vakavissasi, mitä eräs ei tunnu käsittävän. Yritä vielä hetki ja jos siitä ei tule mitään, niin ei kannata tuhlata arvokkaita hetkiä tyhjään turhuteen.