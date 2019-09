Horoskooppi

Horoskooppi 16.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Luota ystäväsi näkemykseen. Hän on tilanteen ulkopuolella eikä ole sotkenut käsiään mihinkään. Kyllä se siitä järjestyy, joten astele pelottomasti eteenpäin.Pelossa on pahinta se, että se lamaannuttaa järkevän ajattelun. Odota siis tovi ja katso asiaa hetken kuluttua, kun sydämesi ei syki enää samalla tavalla.Ota riskejä rohkeasti. Ihmeiden aika ei ole ohi eivätkä asiat voi oikeasti mennä sillä tavalla pieneen, että menettäisit jotain.Olet ymmälläsi, mikä tuntuu oikeasti virkistävältä, sillä olethan kulkenut jo todella kauan mielestäsi varmaakin varmemmalla pohjalla.Ilmaiset tunteitasi erästä kohtaan turhaan kiertelemällä. Ajattele, jos joku lähestyisi sinua samalla tavalla – mitä itse ajattelisit?Illat hämärtyvät ja kuu on alkanut pienentyä. Syksy vaatii syksyn toimia eli kynttilöitä, lämpöä ja ystävien seuraa. Rupea varustautumaan kaikkeen siihen.Viikko alkaa vaisusti, sillä universumi ei hymyile ennen viikon puoliväliä. Älä siis ryhdy ennen keskiviikkoa mihinkään isoon projektiin.Kun onni kukoistaa, kannattaa keskittyä siihen. Viisas teksti kannustaa luottamaan siihen, että huominen tuo kyllä omat murheensa mukanaan. Tänään on siis vain tänään.Et oikeasti voi pitää jatkuvasti taukoja, sillä olet laahaamassa pahasti jäljessä siinä, mitä teet. Mielikuvitus kyllä keksii tekosyitä, mutta nyt et lankea!Kuulet hälytyskellojen soivan. Se on hyvä peruste uudelleenharkintaan tietyssä asiassa. Eikä nyt ole syytä aikailla hetkeäkään.Mieleen tullut muistikuva hämmentää. Ota siitä tarvittavat osat, tartu sen jälkeen puhelimeen ja ota yhteyttä siihen henkilöön, joka on hämmennyksen takana.Saat unelmillesi siivet. Älä suotta hämmenny, vaan opettele niiden järkevää käyttöä. Jos niin tahdot, niin nyt vain taivas on rajana.