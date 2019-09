Horoskooppi

Horoskooppi 14.9.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tuntuu kuin pulmia ja ongelmia kasautuisi syyssateiden tapaan päällesi. Sinun voisi olla hyvä suhteuttaa kaikki nyt parhaan taitosi mukaan.Älä ota paineita, mutta tarkkaile kuitenkin suorituskykyäsi. Mahdollinen laihtuminen tai lihominen tai väsymys tai riittävä uni vaikuttavat kaikki kaikkeen.Tarjoudut avuksi, vaikkei kukaan ole edes apuasi tarvitse tai ole muutenkaan ilmaissut olevansa avun tarpeessa. Ilmaise kuitenkin olevasi käytettävissä.Ilmaise selkeästi ja hyvissä ajoin eräille, miten aiot toimia. Tässä tilanteessa se toimii kuin varhain annettu suuntamerkki liikenteessä. Saat siitä kovasti kiitosta.Sinulla on tehtävä, joka olisi pitänyt suorittaa jo viikon alussa. Nyt on viisainta nukkua viikonvaihteen yli ja tarttua asiaan täysin levänneenä vasta maanantaina.Joku sanoo tekevänsä tietyn asian sinun parhaaksesi. Se ei varmasti pidä paikkaansa, mutta jonkun pitää kakaista tuokin totuus ulos.Olet oppinut kesän epämiellyttävistä yllätyksistä, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Jatkamalla tällä linjalla sinä saavutat vielä suuria.Näet eräistä, miten paljon täydellinen työpanos voi vaikuttaa elämään ja menestykseen. Älä siis laiminlyö mitään tilaisuutta oppia uutta.Sinun olisi hyvä päästä tänä viikonloppuna yhteisymmärrykseen ystäväsi kanssa siitä, mihin suuntaan olette tänä syksynä lähtemässä. Siitä kun riippuu moni asia.Miten paljon tarvitset tiettyjä asioita? Elämänkokemus ja -jano vaikuttavat monella tavalla. Jokaisella meistä on tarpeensa, mikä on hyvä saada taottua eräiden ajatuksiin.Sinulla on omia ajatuksiasi erään ihmisen suhteen. Yritä saada hänen vakuuttuneeksi tarkoitustesi aitoudesta ja hyvää tekevästä vaikutuksesta.Sinä tiedät kyllä rajasi, mutta ystäväsi suhteen vallitsee toisenlainen oletus. Asiat menevät parhain päin, vaikka hetken aikaa sinusta toiselta tuntuisikin.