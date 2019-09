Horoskooppi

Horoskooppi 13.9.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kun ”tilanne on päällä”, niin tuntuu kuin kaikki tapahtuisi kovin hitaasti. Tässä tilanteessa voittaa se, joka uskaltaa ottaa myös ajan avukseen.Ihmiset eivät ole kertakäyttötavaraa. Jos olet saanut apua eräältä, niin muista fiksun ihmisen toimintatavat ja kiitä ja ota hänet vähintäänkin universumisi laidalle mukaan.Tarkista omat kannanottosi tiettyihin varhaisempiin asioihin. Nyt on hyvä ottaa perspektiivinäkökulma eli nostaa katse omista varpaista hieman ylemmäksi.Joudutko vaaravyöhykkeeseen menemällä pidemmälle kuin olit ajatellut? Harkitse ja ole tarkka. Nyt ei sinulle ole tarjolla varasuunnitelmaa.Saatko palkita itsesi ruhtinaallisesti, jos onnistut eräässä isossa asiassa, vai alatko suunnitella täydellistä kulukuuria? Varo: nälkä kasvaa syödessä, mutta myös kääntäen.Suunnitelmasi on joidenkin mielestä huono. Toteuta se silti ja näytä heille, miksi se on sinusta paras suunnitelma tällä pallonpuoliskolla.Puraise rohkeasti hapanta omenaa ja nauti sen virkistävästä vaikutuksesta. Liiallinen makeus tuuditti sinua kesän aikana yksipuolisiin nautintoihin.Sanoja tarvittaisiin, mutta oletko huolehtinut henkisen varantosi riittävyydestä? Miten pitkälle olet valmis menemään, jotta saat viestisi varmasti perille?Aika kuluu, mutta ystäväsi ei tunnu huomaavan sitä. Muu ei taida auttaa kuin se, että huomautat hänelle sinun laiminlyömisestäsi hivenen järeämmällä tavalla.Nyt on pantava suu säkkiä myöten ja säästettävä hetken aikaa säästämästä päästyä. Kun perusasioista ei voi tinkiä, sinun on pohdittava toisenlaisia konsteja.Houkutukset polttavat mielessäsi niin, ettet tahdo paikallasi pysyä. Muista kohtuus, mutta sitä ennen ennen muuta se, mitä olet itsellesi luvannut.Hermostuneisuus yrittää tunkeutua tunne-elämääsi. Sen torjumiseen tarvitaan nyt järeitä toimia: sinun on opittava rauhoittumaan ja vetämään kunnolla henkeä.