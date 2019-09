Horoskooppi

Horoskooppi 12.9.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Levottomien päivien keskelle tulee lämmin henkäys: ihastuttava kohtaaminen muuttaa koko viikon tunnelmaa. Tällaista täytyy saada lisää.Joudut tekemään taloudellisia kompromisseja, mutta ne osoittautuvat onnistuneiksi, ja pääset nauttimaan ilonhetkistä.Työssäsi tapahtuu muutoksia, mutta onneksi ne kaikki ovat sinun etujesi mukaisia. Pääset monen asian kimppuun aivan puhtaalta pöydältä.Edessä on pieniä harmeja, mutta onnistut viehätysvoimallasi ja hyvällä tahdolla pääsemään niistä eroon. Sen jälkeen edessä on ihana viikonvaihde.On parasta, ettet paljasta suunnitelmiasi vielä kenellekään, sillä on joitakin yksityiskohtia, joita pitää oikeasti vielä jumpata muutaman kerran.Erään toisen virhe voi osoittautua sinulle suorastaan onnenpotkuksi. Älä rupea kuitenkaan riehumaan asiasta vaan käytä saamasi etu viisaasti.Mieltäsi on painanut eräs ikävä raha-asia. Hoida se nyt pikaisesti kuntoon, jotta pääset jo heti viikonlopuksi rauhaan.Eräs ehdottaa tapaamista. Mieti, mitä hänellä voisi olla sinulle annettavana, mutta älä jää loputtoman kauaksi aikaa märehtimään asiaa. Joskus on syytä tehdä pieniä kokeiluja.Eräs ongelma, jonka luulit jo tyystin ratkenneen, nousee jälleen esiin. Käytä riittävästi aikaa sen lopullisen ratkaisun hakemiseen.Käytä tarkasti hyväksesi ne hetket, jotka sinulle on suotu tiettyyn tehtävään. Varo huolimattomia harhalaukauksia, sillä sinulle on varattu vain tietty määrä ammuksia.Kaipaat muutosta sosiaaliseen elämääsi, mutta samalla tunnut kavahtavan sellaista. Mieti, mistä tuo ristiriita johtuu, jotta pääsisit ratkaisemaan sitä.Sinusta tuntuu, että tunne-elämäsi alueella kaikki ei ole kunnossa, mikä ihmetyttää ystävääsi. Joudut vääntämään hänelle joitakin asioita rautalangasta.