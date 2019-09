Horoskooppi

Horoskooppi 10.9.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Linjakasta ja toisinaan sitten taas ei. Olet viime aikoina kulkenut ailahtelevaan sävyyn. Sen vuoksi nyt on hyvä ryhtyä selkeyttämistoimiin. Tee päätös, jonka myös pidät.Älä takerru omiin heikkouksiisi, jos kerran pystyt keksimään ne kymmenen hyvää ja kaunista asiaa itsestäsi. Etene positiivisuuden kautta.Harjoittele mielessäsi erään kohtaamista, sillä sinulla on hänelle tärkeää asiaa. Kyllin kauan treenattuasi voit unohtaa kaiken ja kohdata hänet lopulta luontevasti.Siipesi kantavat, vaikka ajoittain sinusta toiselta tuntuukin. Huomaat sen, kun löydät oikeat sanat kiperässä paikassa.Voisi olla hyvä ottaa tämä viikko kevyemmällä otteella kuin viime viikko. Se antaa sinulle mahdollisuuden varustaa itsesi loppukuun haasteisiin.Pidä huoli siitä, että sinulle kerrottu luottamuksellinen asia todella pysyy turvassa. Siitä riippuu myös oma tulevaisuutesi erään seurassa.Huomaa hyvissä ajoin, ettet voi kaikkea aikaa vain ammentaa astiastasi. Anna siis välillä elämän mahlan valua kiuluusi ja vedä tovi henkeä.Kuunteleminen on vähintään yhtä tärkeää kuin puhuminen. Ole tarkkana, kun kohtaat erään ja luota herkkyyteesi, kun pitää miettiä, puhutko vai kuunteletko.Kokemus tuo varmuutta, mutta sitä ennen pitää harjoitella. Kukaan ei ole seppä syntyessään, joten sinun on vain hyväksyttävä vajavaisuutesi. Jo se vahvistaa.Onko elämä kasannut tiellesi esteitä, vai oletko sinä huomaamatta ruvennut heittelemään niitä eteesi? Kysymys on tärkeä, jotta pystyt torjumaan uusia jo nyt.Nyt on hengen huolenpidon aika. Olet saanut itsesi fyysisesti hyvään vireeseen, joten jaksat kyllä, kun kerran pitää jaksaa myös kasata itsesi.Sanot, mitä tarkoitat, mutta joistakin se tuntuu kovalta ja töksähtelevältä. Älä piittaa heistä ainakaan niin, että muuttaisit linjaasi. Selventävä lause voi toki auttaa.