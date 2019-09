Horoskooppi

Horoskooppi 11.9.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vastaus kysymykseen, miten norsu syödään kuuluu vanhassa vitsissä: pala palalta. Muista se, kun huokailet edessäsi olevaa työtaakkaa. Viisaana aloitat sen purkamisen jostain.Ihmissuhde, josta olet jo aiemmin ollut niin iloinen, selvenee ja syvenee ja johtaa suuntaan, jollaista et ole ennen kokenut.Saavutat yhden tavoitteen. Sen sijaan, että alkaisit pelätä jatkoa, nauti saavutuksestasi kunnolla ennen kuin jatkat uusiin haasteisiin.Saat viestin, joka hermostuttaa sinua. Odota kuitenkin hetki ennen kuin lähdet vastaamaan siihen, jotta pystyt muotoilemaan vastauksesi selkeästi.Kuulet, että eräs, josta et niin kovasti piittaa, on antanut sinusta vallan mairittelevia lausuntoja. Katseesi häntä kohtaan muuttuu, mutta odota vielä uusia tietoja.Nyt on hyvä hetki ottaa pieni riski ja kokeilla, oletko vielä saman onnenkantamoisen varassa kuin jokin aika sitten. Vaaraa ei ole; jännitystä sen sijaan sopivasti.Eräs ihminen yrittää selvästi ärsyttää sinua. Älä tartu tuohon täkyyn, vaikka kuinka tekisi mieli. Sitä paitsi viileytesi ärsyttää häntä sopivalla tavalla.Tee tehtävälista loppuviikolle. Huomaat, että osa huolista siirtyy tuon purkin sisälle ja sinulle vapautuu paljon hyödyllistä energiaa.Ystäväsi rahahuolet painavat myös sinua. Auta häntä ja ennen kaikkea auta häntä keksimään se keino, jolla tilanne saadaan pitkällä tähtäimellä kuntoon.Kaikkea sopivassa määrin on hyvä periaate. Olet saanut jo tällä viikolla hoidettua tietyt hankalat asiat pois, mutta sen ohella myös omasta hyvinvoinnista on välitettävä.Hyvin ja tarmokkaasti alkanut viikko saa arvoistaan jatkoa. Muista silti levon merkitys, sillä hyvät yöunet ovat kullanarvoisia.Tunneasioihin ei kannata suhtautua yliolkaisesti. Eräs on jo pidemmän aikaa katsellut suuntaasi kiinnostuksen pilke silmässään. Mieti, miten siihen kannattaa vastata.