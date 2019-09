Horoskooppi

Horoskooppi 9.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ole tarkkana ja avaa suusi oikeassa paikassa ja oikealla hetkellä. Lopputulema siitä on sinun kannaltasi mitä antoisin.Henkiset voimavarasi ovat nyt hyvällä tolalla. Pystyt sellaisiin suorituksiin, joista kykenit vain haaveilemaan viime keväänä. Anna siis palaa.Huomaat ystävästäsi, miten paljon rohkaisu antaa ihmiselle uutta energiaa. Toisten apu on ihmiselle hyväksi eikä suinkaan nolouden lähde.Kiinnostus henkiseen hyvinvointiin nousee nyt etusijalle, kun elämäsi kulkee pienessä myrskyssä. Ota kuitenkin asiat rauhallisesti, sillä tilanne rauhoittuu aivan tuota pikaa.Uusi tuttavuus on juuri sitä, mitä sinä tällä hetkellä eniten kaipaat. Ole oma itsesi äläkä esitä mitään. Huomaat hänen olevan myös samanlainen.Olet jo pidemmän aikaa vaatinut itseltäsi aika paljon. Jaksatko vielä samaa tahtia vai joko olisi sopiva hetki ottaa hieman löysemmin?Elämän kutsut eivät lakkaa, mikä on hyvä muistaa tällä viikolla, kun sinusta tuntuu, että olet jonkin aikaa kulkenut sivuraiteella.Eräs on särkenyt ystäväsi sydämen. Riennä avuksi, sillä tuolla tavalla vuotava haava on saatava pian ommeltua kiinni. Hädässä ystävä tunnetaan.Jumiutuneet energiasi lähtevät liikkeelle ja vievät mukanaan kaiken kuonan, jota sieluusi on viime aikoina kertynyt. Iloitse tilanteesta.Anna turhautumisesi näkyä, niin saat muutosta aikaiseksi. Älä kuitenkaan ota sitä tavaksesi, sillä oikein säännelty kiukku on vahva ase.Sinua pidemmän aikaa huolestuttanut asia saa selityksen, mikä on iso helpotus, kun ottaa huomioon, miten paljon energiaa se on syönyt.Raha-asiat ovat ikävällä tavalla elämän keskialueella. Siitä ei taida päästä muuten kuin tekemällä hetken aikaa ankarasti töitä. Onneksi siitä pääsee siten rauhaan.