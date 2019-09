Horoskooppi

Horoskooppi 7.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Saamasi vastapalvelus kertoo, miten paljon sinun toimiasi arvostetaan. Voisiko ihminen saada parempaa viikonlopputervehdystä?Yllättävä uutinen panee sinut miettimään, mitä voisit tehdä toisin. On asioita, jotka voi välttää ja on asioita, joihin vaikuttaminen on mahdotonta. Selvitä itsellesi ne.Tunneasioihin ei tule suhtautua yliolkaisesti. Muutenkin kaikkeen on hyvä paneutua paremmin kuin kenties tähän asti olet tehnyt.Uudet kokemukset rikastuttavat, mutta myös kuormittavat. Pidä huolta jaksamisestasi, jotta sinusta olisi iloa eräälle myös ensi viikolla.Koet odottamattoman henkisen yhteyden erään kanssa. Älä ihmettele vaan sukella päistikkaa seikkailuun. Elä kerrankin hetkessä.Sinulle tehdään houkutteleva ehdotus. Koska sen tekijä on hyvä tuttavasi, sinun on kannattaa suostua siihen. Siitä seuraa puhdasta iloa.Sinulle on kerrottu luottamuksellinen asia. Huolehdi siitä, ettet vahingossakaan petä tuota luottamusta. Palkinto on sitten sen mukainen.Ota viikonloppu kevyesti, sillä terveytesi tarvitsee vielä hetken aikaa kohentumista. Olet matkalla kohti hyvää ajanjaksoa, joten riskejä ei kannata ottaa.Nyt on pakko tehdä kompromissi laadun suhteen, jotta saat erään asian kunnialla kuntoon. Älä silti häpeä, sillä työsi jälki kestää vertailun – ainakin eräisiin.Pulmallinen arvoitus vaatii sinua muuttamaan taktiikkaasi. Uudenlaisella taktiikalla pystyt suoriutumaan eräästä tehtävästä todella ripeästi.Yllättävän iloinen kääntää rahatilanteesi toisenlaiseksi. Nyt on hyvä jatkaa syksyyn, sillä isot huolet ovat kaikkoamassa.Eräs henkilö katselee sinua tavallista pidempään. Pane asia merkille ja kätke tieto sydämeesi, sillä saatat tarvita sitä varsin pian.