Horoskooppi

Horoskooppi 6.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Taaksesi on jäämässä ihana viikko. Mukavien yllätysten jälkeen on hyvä istahtaa alas ja vain olla. Älä sälytä viikonvaihteeseen liikaa tekemistä.Levoton päivä ei lupaa ensi alkuun mitään. Yhtäkkiä pilvet karkaavat kauas ja siirryt kauniiseen ja herkkään viikonloppuun. Niin on hyvä.Koet eräiden taholta sellaisia hyväntahdon ilmauksia, ettet tahdo oikein ymmärtää, mistä on kysymys. Ota silti kaikki vastaan ilolla ja syvällä kiitollisuudella.Nyt vaaditaan hetki tervettä itsekkyyttä. Olet ollut toisten auttajana, mutta jotta pääset nyt kuiville tietyssä asiassa, sinun on jatkettava, vaikka toiset toista sanovat.Taas edessäsi on ongelma, jonka luulit jo keväällä kadonneen. Nyt ei auta muu kuin kaivaa se maasta juurineen päivineen.Lasket tunteja päästäksesi eräästä piinasta. Se sinulle sallittakoon, sillä viikko on ollut ankara. Silti hyvä viikonloppu vaatii viime ponnistukset.Haluat tavata erään, mutta epäröit keinoja teidän kohtaamiseksenne. Unohda sovinnaisuus ja tee suora ehdotus. Syteen tai saveen!Selvitä vielä tänään erään vanhan laskun kohtalo. Se voi muuten viedä sinulta yöunet vääränä ajankohtana. Kärpänen ei saa kasvaa härkäseksi.Eräät tekevät virheitä, mistä koituu sinulle suurta etua. Ota se vastaan, mutta älä ilkamoi tilanteella vaan osoita suuruutesi.Erään ailahtevaisuus vaivaa mieltäsi. Vältä jännitystilat väistymällä sivuun ja jättämällä hänet kiehumaan omassa liemessään.Huomaat, miten oikeaan aikaan olet tällä viikolla loppukirisi aloittanut. Hetkikin torkkumista olisi vienyt sinut katastrofiin. Ota siis tästä opiksi.Ystäväsi ärsyttää sinua huolimattomuudellaan ja puolivillaisella toiminnallaan. Esitä hänelle tiukasti, mitä mieltä asiasta olet.