Horoskooppi

Horoskooppi 5.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Loppuviikko lupaa intohimoisia hetkiä. Oletko valmis? Onko mielesi puhdas muista huolista? Olethan pitänyt huolta vanhojen sitoumusten täyttämisestä?Energinen viikko jatkuu. Kesän helteiden ja huolten jälkeen on suloista nauttia puuhailusta ja nähdä myös töittensä tuloksia.Sinun ja erään väliset erimielisyydet on hyvä saada ratkaistua ennen viikonvaihdetta. Tehkää siis ylitöitä sillä alueella.Energiatasosi tekee vaikeaksi saavuttaa pieniäkään edistysaskeleita. Mikä siis neuvoksi? Sinun on pakotettava itsesi lepoon ja tankkaukseen. Muu ei auta.Rohkeuden ja tyhmänrohkeuden välillä olevan eron havaitset, kun katsot myrskyävälle merelle. Viisaana ihmisenä tiedät, mitä on tehtävä.Eräs vaikuttaa halukkaalta kilpailemaan kanssasi tietyllä alueella. Ota haaste vastaan, sillä sinulla on nyt hyvät voitonmahdollisuudet.Astu mukavuusalueesi ulkopuolelle, mutta tee se varovasti. Kaikki tuntuu siellä niin oudolta, että helppojen virheiden määrä kasvaa.Tee yhteenveto tähänastisesta. Moni asia on mennyt toiveittesi mukaan, joten se on hyvä. Tutki myös, mihin asioihin on mahdotonta vaikuttaa.Haluaisit päästä eteenpäin, mutta kylmä syystuuli tekee kaikkensa estääkseen sinua. Nyt on syytä muistella purjehdusniksejä ja edetä luovien.Viehätysvoiman käyttö eräässä asiassa ei ole lainkaan epäsuotavaa. Mieti, mitä tahdot ja toimi sitten sataprosentisella energialla.Eräät asiat tuntuvat muotoutuvan aivan toisenlaiseksi kuin olet kaavaillut. Älä silti anna periksi vaan pane tiukka mutru huuleen ja ilmaise, kuka täällä vastaa asioista.Muistele, oletko muistanut eräiden ystävien kanssa vannomiesi valojen sisällön? Ellei niin ole, niin uusi neuvonpito on paikallaan.