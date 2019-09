Horoskooppi

Horoskooppi 4.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Missä menevät kasvun rajat? On tilanteita, jolloin nollakasvu on hyväksyttävää, mutta henkisen elämän alueella sellaista on syytä kavahtaa.Nyt on hyvä hetki käydä elämän kokonaisremonttiin käsiksi. Olet elänyt siten, että kokonaisuus on hyvin hahmoteltavissa, joten remontin suuntaviivoista ei voi tulla kiistaa.Miksi mennä yli siitä, missä aita on matalin, jos joudut sen toisella puolella suolle? Laukussasi on sopivasti leipää ja piimää, joten noudata kaidan polun kutsua.Velka on veli otettaessa ja veljenpoika maksettaessa. Nyt on kuitenkin tilanne sellainen, että kaukaisempikin sukulainen sopii hyvin kuvaan mukaan.Mitä tapahtuisi, jos nyt hyppäisit muutoksen junaan? Olisitko onnellinen radan toisessa päässä? Jos vastaus on kyllä, niin siinä on hyvä syy loikata.Nälkä on hyvä kannustin työntekoon, varsinkin kun puuhailtavaa on sinulle pitkästä aikaa tarjolla. Rytmitä elämäsi siten sopivasti, ettet uuvu ennen aikojasi.Avoimuuden ja rehellisyyden jankuttaminen kuulostaa jo kliseeltä, mutta ne ovat parisuhteen kulmakiviä, joiden varaan on ainakin huoletonta rakentaa.Sinulla on kykyjä, mutta sinun tulee luottaa niihin. Kokonaisuus vaatii yhteistyötä, mutta ennen sitä on oma piha saatava puhtaaksi.Jos ilmassa on rakkautta, niin vain hölmö ryhtyy haihduttamaan sitä pois. Ilmaise siis tunteesi ja tee se riittävän ponnekkkasti.Kerro ystävälle toiveesi. Se tekee sinusta hänen silmissään entistä suloisemman ja vie teidät pidemmälle kuin olisitte osanneet uneksiakaan.Mustasukkaisuuden kylmä käsi yrittää tarttua sinua sydämestä. Nyt tarvitaan kovia otteita ja ripeyttä, jotta suhteeseen ei tule kylmänkyhmyjä.Rakasta tänään, kun vielä ehdit ja sydämesi laulaa. Huomenna kaikki on voi olla toisin. Muista vanha iskelmä, joka kehottaa olemaan ajattelematta huomispäivää.